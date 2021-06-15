Seçkin Piriler'den olay paylaşım

Ünlü model Seçkin Piriler, sosyal medyada paylaştığı fotoğraftaki detay dikkat çekti. Duruma açıklık getiren Piriler'in, karesi kısa sürede dikkat çekti. İşte detaylar...

Seçkin Piriler, her sene olduğu gibi yaz sezonunu Bodrum'da geçiriyor. Yaklaşık 10 gündür Bodrum'da olan eski model, Kaan Tangöze'den olan çocukları Volkan ve Hakan'la tatil yapıyor. Piriler'in, Instagram'dan paylaştığı fotoğraftaki o detay dikkat çekti. Üstsüz gibi görünen eski model, durumu açıklık getirdi. Sırtı dönük olduğu pozu yayınlayan Piriler, "Yüksel bel şort giyersen mayokini görünmez olur" yazarak, durumu açıklık getirdi.

Kaynak: Snob Magazin