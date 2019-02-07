İstanbul ve Ankara İçin Yapılan Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar

Konsensus ve Aksoy araştırma şirketleri son anketleri paylaştı. İstanbul'da AK Parti'nin Adayı Binali Yıldırım 44,3'le Ekrem İmamoğlu'nun önündeyken Ankara'da CHP'nin Adayı Mansur Yavaş anketlerde birinci sırada çıkıyor.

TELE1'de canlı yayına katılan Konsensus Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı, İstanbul ve Ankara'ya dair yeni anketlerini paylaştı.

BİNALİ YILDIRIM, YAKLAŞIK 2 PUAN ÖNDE

Buna göre; AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 44,3, CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 41,6.

Katılımcıların yüzde 6,1'i ise kararsız.

HDP'LİLERİN YÜZDE 76'SI İMAMOĞLU'NA OY VERECEK

İstanbul'da MHP'lilerin yüzde 77'si Yıldırım'a, yüzde 8'i ise İmamoğlu'na oy verecek. HDP'lilerin ise yüzde 76'sı İmamoğlu'na, yüzde 4'ü de Yıldırım'a oy verecek. İYİ Partili seçmenin ise yüzde 7'sinin tercihi Yıldırım.

Yüzde 14'ü ise oy kullanmayacak.

ANKARA'DA YAVAŞ ÖNDE

Aksoy Araştırma Genel Müdürü Ertan Aksoy'un aktardığına göre Ankara'da Mansur Yavaş önde. Bursa, Adana ve Antalya da AK Parti'nin elinden alınabilir.