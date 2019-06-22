Seçim günü İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son tahmin

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri yarın yapılacak.Güneşli bir havada seçim heyecanını yaşayacak olan İstanbul'da seçim günü parçalı bulutlu, yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı en yüksek 31 derece olurken en düşük ise 22 derece olacak. Nem değerleri yüzde 72-96 seviyelerinde bulunacak. Seçimden sonra ise hava sıcaklıkları hızla yükselecek.

Geçen hafta yağışlarla geçen günler bugünden itibaren geride kalıyor. Tahminlere göre seçimden sonraki hafta İstanbul'da ve tüm yurtta güneşli bir hava hakim olacak.

YURTTA BUGÜN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Bilecik, Sinop, Gaziantep, Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.