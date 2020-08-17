Seçil hep yanımdaydı
Ortaç, mekandan kol kola çıktığı sevgilisi için "Benim en büyük destekçim oldu, her zaman yanımdaydı" dedi ve ekledi: "Ben hatalar yaptım ama şimdi her şey çok güzel. Birlikte güzel şarkılar, besteler yapıyoruz.
17.08.2020 08:03 | Son Güncelleme: 17.08.2020 08:46
Ortaç, mekandan kol kola çıktığı sevgilisi için "Benim en büyük destekçim oldu, her zaman yanımdaydı" dedi ve ekledi: "Ben hatalar yaptım ama şimdi her şey çok güzel. Birlikte güzel şarkılar, besteler yapıyoruz."
Kaynak: Hürriyet