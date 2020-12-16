Schalke 04 - Freiburg maçı hangi kanalda? Schalke 04 - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16 Aralık'ta yayınlanacak olan Schalke 04 - Freiburg maçı hangi kanalda? Schalke 04 - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16 Aralık'ta yayınlanacak olan Schalke 04 - Freiburg maçı hangi kanalda? Schalke 04 - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi? İşte detaylar...

Schalke 04 - Freiburg maçı hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da Çarşamba günü 5 maç var. Bültenin ilk maçında Schalke evinde, Freiburg'u konuk edecek. Karşılaşma saat 21.00'de S SPORT 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Schalke ile Freiburg zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

Schalke'de Gidişat Kötü

Schalke'de kötü gidişat devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Bundesliga'da Augsburg deplasmanında galibiyete çok yaklaşmışlardı ama oyuna sonradan giren Marco Richter'in uzatma dakikalarındaki golüne engel olamayınca sahadan 1 puan ile ayrıldılar. Bundesliga'da bu sezon galibiyeti bulunmayan Manuel Baum'un ekibi, sadece 4 puan toplayabildi ve ligin dibinde yer alıyor. Bu hafta iç sahada konuk edecekleri Freiburg karşısında Martk Uth'un sakatlığı bulunuyor.

Freiburg Evinde Kazandı

Freiburg, geçtiğimiz hafta iç sahada konuk ettiği Arminia Bielefeld karşısında 2-0 kazandı. Bundesliga'da tam 9 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadılar. Augsburg ve Mönchengladbach maçlarında toparlanma sinyalleri vermişlerdi ama bu maçlardan 1'er puan ile ayrıldılar. Arminia Bielefeld galibiyeti ile Bundesliga'da bu sezon 2. Galibiyetini alan Christian Streich'in öğrencileri düşme hattının 4 puan üzerine çıkmış oldu.