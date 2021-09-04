SAZLIDERE BARAJI'NDA CANSIZ CESEDİ ÇOBANLAR TARAFINDAN BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAZLIDERE BARAJI'NDA CANSIZ CESEDİ ÇOBANLAR TARAFINDAN BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY, Sazlıdere Barajı'nda Bünyamin K., isimli kişinin cansız bedeni çobanlar tarafından bulundu.

ARNAVUTKÖY, Sazlıdere Barajı'nda Bünyamin K., isimli kişinin cansız bedeni çobanlar tarafından bulundu. Ölü bulunan kişinin eşine measaj attıktan sonra yaşamına son verdiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajı'nda meydana geldi. 47 yaşındaki Bünyamin K.'nın eşi polisi arayarak eşinin intihar etmek üzere Sazlıdere Barajı'na otomobille gittiğini söyledi.

Alınan ihbarın ardından Sazlıdere Barajı etrafından koyunlarını otlatan bir çoban da Sazlıdere Barajı'nda bir erkek cesedi gördüğünü ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, Bünyamin K.'nın cansız bedenini gölden çıkardı. Bünyamin K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bünyamin K.'ya ait otomobil ise baraj gölünün karşı kıyısında park halinde bulundu.

Sazlıdere Barajı'nda cesedi gören ve polise haber veren Şevket Çetin, "Ben koyunlarımı otlatıyordum göl kenarında. Baktığımda siyah poşet olduğunu sandım. Sonrasında saçlarını fark ettim. Sonra arkadaşımı çağırdım. O da görünce birisi olduğunu kesinleştirdik. Ekiplere haber verdik. Polisi ve itfaiyeyi ben aradım neden olduğunu bilmiyorum" dedi.

SAZLIDERE BARAJI'NDA CANSIZ CESEDİ ÇOBANLAR TARAFINDAN BULUNDU
SAZLIDERE BARAJI'NDA CANSIZ CESEDİ ÇOBANLAR TARAFINDAN BULUNDU
SAZLIDERE BARAJI'NDA CANSIZ CESEDİ ÇOBANLAR TARAFINDAN BULUNDU
SAZLIDERE BARAJI'NDA CANSIZ CESEDİ ÇOBANLAR TARAFINDAN BULUNDU
SAZLIDERE BARAJI'NDA CANSIZ CESEDİ ÇOBANLAR TARAFINDAN BULUNDU
SAZLIDERE BARAJI'NDA CANSIZ CESEDİ ÇOBANLAR TARAFINDAN BULUNDU
SAZLIDERE BARAJI'NDA CANSIZ CESEDİ ÇOBANLAR TARAFINDAN BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Meral Akşener Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Münir Özkul Mesut Akusta Acun Ilıcalı
Spor Max Meyer Salih Uçan Şenol Güneş Fatih Terim Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SAZLIDERE BARAJI'NDA CANSIZ CESEDİ ÇOBANLAR TARAFINDAN BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.09.2021 10:31:53. #1.13#

title