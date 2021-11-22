Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 'ye düştü - Haberler
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Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 'ye düştü

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | Güncel

Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 'ye düştü Suların çekildiği barajda hayvanlar otladı Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'ye geriledi.

İSTANBUL (İHA) - Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 'ye düştü

Suların çekildiği barajda hayvanlar otladı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'ye geriledi. Adeta dereye dönen baraj, drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da bulunan barajlardaki su miktarı günden güne azalmaya devam ediyor. Arnavutköy'de bulunan İstanbul'un en büyük su kaynaklarından bir tanesi olan Sazlıdere Barajı da alarm veren barajlardan biri. İSKİ verilerine göre Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 20.8'e düştü. Kuraklıkla karşı karşıya kalan ve adeta dereye dönen baraj, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, geçtiğimiz aylarda sular altında olan yerlerin kuruduğu ve aslında baraj olan kısımda hayvanların otladığı görüldü.

(BT- İD- Mİ-ÖFA

Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 'ye düştü

Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 'ye düştü

Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 'ye düştü

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İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

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