Saz aşıkları Bornova buluştu

İZMİR (Bültenler) - İzmir'de saz aşıklığı geleneğini sürdüren 20 sanatçının katıldığı etkinlikte birbirinden güzel türküler söylendi, atışmalar yapıldı.

Bornova Belediyesi'nin Anadolu kültürünün önemli bir parçası olan aşıklık geleneğini sürdüren sanatçılara destek olmak ve bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla düzenlediği Aşıklar Bayramı,

Doğanlar Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde yapıldı. İzmir Halk Aşıkları Derneği ve Anadolu Aşıklar Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliğe İzmir ve çevresinden 20 'Aşık' katıldı. Sahnede birbirinden güzel halk türkülerini söyleyen sanatçılar, 'aşıklık' geleneğinin en dikkat çeken türlerinden olan atışmalarla eğlenceli saatler yaşattı.

Gelenek yaşasın

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, Anadolu Aşıklar Derneği Başkanı Turgut Yılmaz ve İzmir Aşıklar Derneği Başkanı Celal Bulut'a plaket ve çiçek vererek teşekkür etti. Aşıkların Anadolu Kültürü'nün yaşatılmasında çok önemli bir göreve sahip olduklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, '"Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle bir araya gelememiştik. Bugün yine bir arada olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu geleneğin sonsuza kadar yaşamasını diliyorum" diye konuştu.

Aşıklar Derneği Başkanı Turgut Yılmaz ve İzmir Aşıklar Derneği Başkanı Celal Bulut ise böylesi etkinliklerin Anadolu Kültürü'nün yaşatılması yolunda çok önemli olduğunu belirterek, etkinliği düzenlediği için Bornova Belediyesine ve Başkan İduğ'a teşekkür ederek her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

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