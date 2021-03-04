Sayko ne demek? Sayko kelimesi nasıl ortaya çıkmıştır? Sayko kime denir?

Günümüzde sayko kelimesini duymayan yoktur. Günlük hayatımızda çevremizden, sosyal medyadan sıkça işittiğimiz, gördüğümüz sayko kelimesi özellikle z kuşağının kullandığı bir kelimedir. Bu kadar sık duyduğumyz sayko kelimesinin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Peki, Sayko ne demek? Sayko kelimesi nasıl ortaya çıkmıştır? Sayko kime denir?

Sayko kelimesi son zamanlarda sık sık duyduğumuz kimimizin anlamını bildiği kimimizin sadece çevresinden duyduğu bir kelimedir. Çoğu kişinin, özellikle de z kuşağının dilinde olan sayko kelimesinin kökeni merak konusu oldu. Peki, Sayko ne demek? Sayko kime denir? Sayko kelimesi nasıl ortaya çıkmıştır? İşte sayko kelimesi hakkında merak edilenler!

SAYKO NE DEMEK?

Sayko kelimesi İngilizce psychopath kelimesinin kökeni olan "psycho" dan gelmektedir. Türkçe'ye geçişi ise "psycho" nun okuşnuşundan gelmektedir. Türkçe "sayko" olarak okunur.

Psychopath; piskopat, ruh hastasıgibi anlamları içerir.

SAYKO KELİMESİ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR? SAYKO KİME DENİR?

İngilizce "psychopath" kelimesinin kısaltılmış hali olan "psycho", dilimize "sayko" olarak geçmiştir. Kelimenin Türkçe okunuşu "sayko" olduğundan Türkçe'de sayko olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sayko'nun anlamı psikopat, ruh hastasıdır.

Sayko kime denir?

Sayko daha çok gençler arasında kullanılan bir kelime olmuştur. Çoğu genç asıl anlamı olan, psikopat ruh hastasının dışında uçarı, çılgın, macera peşinde koşan kişiler için de kullanılır duruma gelmiştir.