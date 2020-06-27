Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Sayısal Loto'da geçtiğimiz hafta cumartesi günü ve bu akşam yapılan çekilişte 6 bilen kişinin Ankara Çankaya ilçesinden çıkması dikkat çekti.

Her hafta çarşamba ve cumartesi günü düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde 20 Haziran Cumartesi günü ve 27 Haziran Cumartesi günü yapılan çekilişte 6 bilen kişi Ankara Çankaya ilçesinden çıktı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 1 KİŞİ 1,4 MİLYON LİRALIK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

20 Haziran Cumartesi günü yapılan çekilişte bir kişi 24,29,36,41,45,46 sayılarını tahmin ederek tek başına 1 milyon 486 bin 935 liralık ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango'nun sitesinde 6 bilen biletin Ankara'nın Çankaya ilçesinden satıldığı belirtildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İKRAMİYE DEVRETTİ

24 Haziran Çarşamba günü yapılan çekilişte ise 6,10,30,36,43,46 sayılarını tahmin eden kimse çıkmazken 1 milyon 117 bin 339 liralık büyük ikramiye devretti.

BU AKŞAM 6 BİLEN İKİ KİŞİDEN BİRİ YİNE ÇANKAYA'DAN

Bu akşam yapılan çekilişte ise 5,11,24,30,39,41 sayılarını iki kişi tahmin etti ve kişi başına 1 milyon 360 bin 302 liralık ikramiyenin sahibi oldu. 6 bilen iki biletten biri Ankara'nın Yenimahalle ilçesinden satılırken diğer bilet ise geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine Ankara Çankaya'dan satıldı.