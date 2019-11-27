Sayısal Loto'da 7 milyonluk ikramiye bir kişiye çıktı
Sayısal Loto oyununun 1274. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 478 bin 537 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara Sincan'dan yatırıldığı açıklandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 8, 17, 19, 23, 35 ve 40 olarak belirlendi. Bu numaraları doğru bilen tek kişi 7 milyon kazandı.
Sayısal Loto oyununun 1274. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 478 bin 537 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 166 kişi 4 bin 27'şer lira kuruş, 4 bilen 6 bin 872 kişi 73'er lira ve 3 bilen 114 bin 897 kişi ise 11 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.
KUPON ANKARA SİNCAN'DAN YATIRILMIŞ
Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Sincan ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
Haber Videosu: Sayısal Loto'da 7 milyonluk ikramiye bir kişiye çıktı