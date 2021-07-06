Sayın Valimiz Mehmet Makas ve İlimiz Milletvekilleri, İşadamı Güven Ataş'ın Ailesi'ne Taziye Ziyaretinde Bulundu

Sayın Valimiz Mehmet Makas ve beraberindeki ilimiz Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ile Sayın Burhan Çakır, İşadamı Güven Ataş'ın ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Sayın Valimiz Mehmet Makas ve beraberindeki ilimiz Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ile Sayın Burhan Çakır, İşadamı Güven Ataş'ın ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Erzincan'ın sevilen işadamlarından Güven Ataş'ın Demirkent Mahallesi'ndeki taziye evini ziyaret eden Sayın Valimiz ve beraberindeki ilimiz Milletvekilleri, merhuma Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilediler.

Kaynak: Habermetre