Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas Aile Ziyaretlerinde Bulundular.

Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, ilk olarak ilimiz merkez Kavakyolu Mahallesi'nde ikamet eden Gazi Köksal Bektaş'ı ziyaret ettiler. Gazimiz ve aile bireyleri ile görüşen Sayın Valimiz, ailenin talep ve isteklerini dinledi. Aziz Milletimizin bu cennet vatanda, şanlı bayrağımızın altında özgür ve egemen olarak yaşamasını sağlamak uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyen Sayın Valimiz, Kahraman Gazilerimizin de en büyük değerimiz olduğunu ifade ederek, Devletimizin de Milletimizin de her zaman şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olduğunu belirti.

Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, daha sonra Kavakyolu Mahallesi'nde ikamet eden Turan ve Gülseren Ataç çiftini ziyaret ettiler. Ataç ailesi ile bir süre sohbet eden Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, ailenin isteklerini dinlediler.

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