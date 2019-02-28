Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, kendileriyle aynı saat diliminde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynamak isteyen Cumhuriyet Savcısı'na itiraz eden 14 öğretmen, iddiaya göre öfkelenen savcının talimatıyla gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen öğretmenler, resmi işlem yapılmadan serbest bırakılırken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HSK'nın inceleme başlattığını ve konunun yakın takipçisi olduğunu açıkladı. Saha işletmecisi de yaşananları doğrulayarak, öğretmenlere maç esnasında sahaya gelen polislerce GBT yapıldığını ardından da polis merkezine götürüldüklerini söyledi.

Olay, dün akşam ilçe merkezindeki halı sahada meydana geldi. İddiaya göre 21.00 ile 22.00 saatleri arasına halı saha için rezervasyon yaptıran 7'şerli iki takım olarak maç yapmak üzere gelen 14 kişilik öğretmen grubu, hazırlıklarını yapıp sahaya çıktı. Bu sırada, Cumhuriyet Savcısı'nın da aralarında bulunduğu grup sahaya geldi ve kendilerinin bu saate rezervasyon yaptırdıklarını söyledi. Cumhuriyet Savcısı, halı sahada kendi grubunun futbol oynayacağını söyledi. Şaşıran öğretmenler, sahayı terk etmelerini söyleyen savcıya itiraz etti. Öfkelenen savcı, iddiaya göre polise talimat vererek 14 öğretmeni gözaltına aldırdı. Polis merkezine götürülen öğretmenler hakkında resmi işlem yapılmayıp serbest bırakılırken, savcı ve arkadaşları futbol oynadı.

HALI SAHA İŞLETMECİSİ YAŞANANLARI ANLATTI

Rezervasyon saati nedeniyle yaşanan tartışmada 14 öğretmenin Cumhuriyet Savcısı tarafından gözaltına aldırıldığı halı sahanın işletmecisi Ahmet Karaalp, yaşananları anlattı.

"ÖĞRETMENLERE GBT SORGUSU YAPTI"

22.00 ile 23.00 saatleri arasında rezervasyon yaptıkları Cumhuriyet savcısının da içerisinde bulunduğu gruptakilerin, aralarındaki bir kişinin saati arkadaşlarına yanlış söylemesiyle 1 saat erken geldiklerini anlatan Karaalp, bu sırada maça başlayan öğretmenlerin, diğer grubun 'Biz oynayalım' istediğini kabul etmediklerini ve sonrasında gelen polislerce gözaltına alındığını söyledi. Karaalp, şunları anlattı: "Biz maç müracaatlarını aldıktan sonra maçı alan kişiye maç saati ile ilgili mesaj atarız. Online olarak bu mesaj onlara gider. Savcı beyin bulunduğu takımın maç müracaatını ilçeden bir esnaf satın aldı. Savcının takımının maç saati 22.00- 23.00´tü. Bunu da mesajla yolladık. Öğretmenlerin maç saati ise 21.00- 22.00 idi. Ancak maçı alan esnaf arkadaş, savcı ve diğer arkadaşlarına maç saati konusunda yanlış bilgi vermesi üzerine onlar da aynı saatte buraya geldi. Savcı ve diğer arkadaşlar geldiği sırada öğretmen arkadaşlar sahada maça başlamıştı. Savcının yanında bulunan birkaç kişi öğretmenlere ricada bulundu ancak onlar maça başladıkları için kabul etmediler. Yaklaşık 20 dakika sonra polisler sahaya gelerek maç oynayan öğretmenlere GBT sorgusu yaptı. Bazı öğretmenlerin üzerlerinde kimlikleri olmayınca, onları emniyete götürdü. Bu olay tamamıyla saatlerin yanlış anlaşılmasından ve iletilmesinden kaynaklı. İşletmeci olarak ben çok üzgünüm, keşke yaşanmasaydı."

"ÜCRETİ ALAMADIK MAĞDURUZ"

Yaşanan olayda kendilerinin de mağdur olduğunu söyleyen Kara, "Bizde mağdur edildik. 9-10 saatleri arasında öğretmenlerin tuttuğu maçın ücretini alamadık. Yaşanan olayda halı saha ile ilgili bir sıkıntı yok. Kiralamada yaptığım işlemlerim anında mesaj olarak müşterilere gidiyor" şeklinde konuştu.

BAKAN GÜL: YAKIN TAKİPÇİSİYİM

Olayın duyulmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), inceleme başlattığını duyurarak, "Çermik'te halı saha tartışması üzerine 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili HSK inceleme başlattı. Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim" dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: OLAY BİR ÖĞRETMEN OLARAK BİZİ ÜZMÜŞTÜR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha tartışmasında 14 öğretmenin savcı tarafından gözaltına aldırılmasına tepki gösterdi. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çermik'te öğretmenlerimize yönelik yaşanan olay bir öğretmen olarak bizi üzmüştür. Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması temennimizdir. Öğretmenlerimize geçmiş olsun diyor, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran da yaptığı ikinci paylaşımla, duyarlılıkları nedeniyle Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) teşekkür etti. Safran, "Diyarbakır'daki olayla ilgili, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere HSK'nın hassas ve duyarlı davranışına teşekkür ederiz. Bu tür olayların tekerrür etmemesi temennisiyle…" paylaşımında bulundu.



