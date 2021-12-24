Savcı olma hayali kuran öğrenciye cumhuriyet başsavcıdan jest - Haberler
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Savcı olma hayali kuran öğrenciye cumhuriyet başsavcıdan jest

Savcı olma hayali kuran öğrenciye cumhuriyet başsavcıdan jest
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Van'ın Erciş Kaymakamlığınca düzenlenen 'Rol Model Sempozyumu'nda savcı olmak istediğini dile getiren 8. sınıf öğrencisi Kader Akar, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan'la bir araya geldi.

Van'ın Erciş Kaymakamlığınca düzenlenen 'Rol Model Sempozyumu'nda savcı olmak istediğini dile getiren 8. sınıf öğrencisi Kader Akar, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan'la bir araya geldi.

'Rol Model Sempozyumu'na katılarak Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'na savcı olmak istediğini dile getiren 8. sınıf öğrencisi Kader Akar, bugün Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan'ı makamında ziyaret etti. Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Akar'a makamında ağırlayarak cüppe giydirip savcılık mesleğinin inceliklerini anlattıktan sonra bir biblo hediye etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kader Akar, 8. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Sempozyumda kaymakam beye savcı olmak istediğimi dile getirmiştim. Sağ olsun kaymakamımız beni başsavcımızla görüştürdü. Beni çok iyi karşıladı ve bana mesleğin inceliklerini anlattı. Bana cüppe giydirdi ve adaleti temsil eden bir biblo hediye etti. Şu an çok mutluyum. İleride bende inşallah savcı olacağım. Kaymakamımıza ve başsavcımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - VAN

Savcı olma hayali kuran öğrenciye cumhuriyet başsavcıdan jest

Savcı olma hayali kuran öğrenciye cumhuriyet başsavcıdan jest

Savcı olma hayali kuran öğrenciye cumhuriyet başsavcıdan jest

Savcı olma hayali kuran öğrenciye cumhuriyet başsavcıdan jest

Savcı olma hayali kuran öğrenciye cumhuriyet başsavcıdan jest

Savcı olma hayali kuran öğrenciye cumhuriyet başsavcıdan jest

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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