Savaşta ve Barışta Kadının Rolü Konuşuldu

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın katılımıyla düzenlenen "Savaşta ve Barışta Kadının Rolü" adlı sempozyum ve "Günümüz Kadınları Tarihine Sahip Çıkıyor" temalı fotoğraf sergisinde uluslararası konuşmacılar kadınların toplumdaki değiştirici rolüne değindi.

Keçiören Belediyesi tarafından Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde düzenlenen programa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, Arnavutluk Büyükelçiliği Müşaviri Dr. Nertila Doka, Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri'ni temsilen Yrd. Doç. Nina Petrovici, Özbekistan'ı temsilen Dr. Sevilya Muradova, Ukrayna'yı temsilen Yrd. Doç. Dr. Svitlana Nesterova, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Öğrencisi Suriyeli Linah Kellizy, Keçiören TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın, Meclis Üyeleri, kadın STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kadınların çalışma hayatı, gündelik hayatta yaşadığı sıkıntılar, sorunlar, kadına şiddet konularının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vasıtasıyla tekrar dile getirildiğine değinen Başkan Ak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'kadına şiddet insanlığa ihanettir' sözü şiddetin açtığı yaraları, aile kurumuna ve topluma verdiği zararı özetliyor zaten. Bireysel şiddetin dışında ülkeler arası savaş da maalesef inanılmaz tahribatlara yol açıyor. Savaşın acılarını en fazla yaşayan, savaşın çirkin yüzüyle tanışan ve en fazla mağdur olan kadınlar ve çocuklar oluyor. Savaş en fazla onların hayatlarını yıkıma uğratıyor. Oysa ki kadın mutlu oldukça, yetiştirdiği çocuklar da özgüvenli olur. Kadın mutlu oldukça evde huzur olur. Kadının mutlu olması toplumdaki barışla, refahla mümkündür" dedi.

Kadın kahramanlara vurgu

Ak, kadının merhameti, vicdanı, zarafeti ve annelik rolüyle toplumun değiştirici, bütünleştirici, iyileştirici gücü olduğuna vurgu yaparak, "Annelerin şefkatine toplumun ihtiyacı var. Kadının bakış açısına, vizyonuna ve kattığı değere ihtiyacımız var. Uzlaştırıcı ve yatıştırıcı yönlerine ihtiyacımız var. Ayrıca kadınlarımız savaşta da gerek cephede gerekse cephe gerisinde cesaretleriyle kahramanlıklara imza attılar. Şerife Bacı, Nene Hatun, Gördesli Makbule, Kara Fatma bu ülkenin kadın kahramanlarıdır. 15 Temmuz'da da vatanın bekası için yine sokağa çıktılar, gazi ve şehit oldular" ifadelerini kullandı.

Kadın istihdamının artması, kadınların meslek edinmelerinin desteklenmesi ve sosyalleşmeleri için birçok çalışma yaptıklarına değinen Ak şunları söyledi;

"Göçmen Hizmetleri Merkezimizle özellikle kadınlara sağlık eğitimleri, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, topluma entegreleri ve istihdamları konusunda da destek oluyoruz. Hatta Arakan, Azez, Afrin'de psiko-sosyal destek uzmanlarımız vasıtasıyla savaşın izlerini ve oluşturduğu tahribatı silmek ve rehabilitasyon sürecine katkı sunmak için görüşmeler yapıyoruz"

Arnavutluk Büyükelçiliği Müşaviri Dr. Nertila Doka kadının savaşan, yardım toplayan, çalışan, tedavi eden, asker yetiştiren, vatan için evlat feda eden, zafer inancını yüksek tutan misyonuna değinerek, fedakarlığına vurgu yaptı.

"15 Temmuz'da da kadınlar en öndeydi"

Darbe girişiminin yaşandığı gece sokağa çıkan ve bir gün sonrasında kullandığı kamyonla mahalleliyi alıp Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen Demokrasi Nöbetine gelişiyle simgeleşen 15 Temmuz Gazisi Şerife Boz da, "O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve cesareti bizleri sokağa döktü. O gün de kadınlar en öndeydi, çünkü vatan sevgisi imandandır. Bizler geleceğimiz, çocuklarımız ve vatanımız için devletimiz için mücadele ettik ve asla tereddüt etmedik" dedi.

Yrd. Doç. Nina Petrovici Gagavuz kadınlarının yaşantıları ile ilgili sunum yaparak başarılı Gagavuz kadınlarından örnekler verirken, Dr. Sevilya Muradova da kadın eğitiminin önemi üzerinde durdu.

Kadının gücünün sadece savaşta değil barışta da önemli olduğuna değinen Yrd. Doç. Dr. Svitlana Nesterova ise, "Kadın, yaşamın değerini öğretir. 21'inci yüzyılda insanlar atomu parçaladılar, uzaya gittiler, Mars'a çıktılar ama şiddete başvurmadan bir problemi çözmeyi öğrenemediler. İletişim kurmayı öğrenemediler. Kadın burada rol üstlenmelidir" diye konuştu.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Öğrencisi Suriyeli Linah Kellizy ise Suriye savaşı öncesi Guta'ya bağlı bir kasabada yaşadıklarını anlattığı konuşmasında savaşın zorlukları ve yıkımı üzerinde durdu.

Osmanlı geleneğinde devlete yardımcı olan ve savaşa katkı sunan kişilere verilen Cihadiye yüzüğünün bir örneğini katılımcılara hediye eden Başkan Ak programa katkılarından dolayı konuşmacılara katılım sertifikalarını da verdi. - ANKARA