"Savaşa hayır" diyen Yeşim Salkım, kendisine cevap veren astsubaya sert çıktı

08.10.2019 12:21

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, güvenli bölge harekatına 'savaşa hayır' diyerek desteklemediğini açıkladı. Bu paylaşımıyla tepki çeken Salkım, savaş konusunda bir astsubay ile tartıştı ve "Klavye delikanlısı" diyerek engelledi.

"SONUNA KADAR SAVAŞA HAYIR"

Son yıllarda yaptığı sivri çıkışlarla sürekli gündeme gelen Yeşim Salkım, güvenli bölge harekatı kapsamında Twitter hesabından attığı tweette "Bıkmadınız, usanmadınız yıkmaktan, sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim." dedi.

"HAYIR DİYORSUN DA ORAYI GİDİP GÖRDÜN MÜ?"

Salkım'ın bu paylaşımına cevap veren bir kişi, "Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip, çoluk çocuk demeden katleden teröristlerle dolu. Burada bol keseden atmak kolay tabii." ifadelerini yazdı.

"SEN EVİNDE UYURKEN, BEN ORADAN YENİ GELDİM"

Sivri dilli Salkım, gelen yoruma sinirlenerek "Sen gittin herhalde ben teröristlere değil, savaşa hayır dedim." yanıtını verdi. Aynı takipçi, "Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken, ben oradan yeni geldim." dedi.

TEPKİ GÖSTERİP ENGELLEDİ

Sosyal medya kullanıcısının yorumu üzerine iyice sinirlenen Salkım,"Hadi lan oradan klavye delikanlısı." diyerek kişiyi engelledi.

TARTIŞTIĞI KİŞİ ASTSUBAY ÇIKTI

Yaşanan bu tartışma sonrası Salkım'a cevap veren kişinin, sınırda görevli bir astsubay olduğu ortaya çıktı. Astsubayın sınır bölgesinde çocuklarla yer aldığı fotoğraf ise başka Twitter kullanıcıları tarafından, Yeşim Salkım'a gönderildi.