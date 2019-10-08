"Savaşa hayır" diyen Yeşim Salkım, kendisine cevap veren astsubaya sert çıktı

"Savaşa hayır" diyen Yeşim Salkım, kendisine cevap veren astsubaya sert çıktı

Yeşim Salkım, güvenli bölge harekatı çalışmaları devam ederken "Sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim." diyerek tweet attı. Bu paylaşımıyla tepki çeken Salkım, bölgede olan bir astsubay ile tartıştı ve engelledi.

08.10.2019 12:21

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, güvenli bölge harekatına 'savaşa hayır' diyerek desteklemediğini açıkladı. Bu paylaşımıyla tepki çeken Salkım, savaş konusunda bir astsubay ile tartıştı ve "Klavye delikanlısı" diyerek engelledi.

"SONUNA KADAR SAVAŞA HAYIR"

Son yıllarda yaptığı sivri çıkışlarla sürekli gündeme gelen Yeşim Salkım, güvenli bölge harekatı kapsamında Twitter hesabından attığı tweette "Bıkmadınız, usanmadınız yıkmaktan, sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim." dedi.

"HAYIR DİYORSUN DA ORAYI GİDİP GÖRDÜN MÜ?"

Salkım'ın bu paylaşımına cevap veren bir kişi, "Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip, çoluk çocuk demeden katleden teröristlerle dolu. Burada bol keseden atmak kolay tabii." ifadelerini yazdı.

"SEN EVİNDE UYURKEN, BEN ORADAN YENİ GELDİM"

Sivri dilli Salkım, gelen yoruma sinirlenerek "Sen gittin herhalde ben teröristlere değil, savaşa hayır dedim." yanıtını verdi. Aynı takipçi, "Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken, ben oradan yeni geldim." dedi.

TEPKİ GÖSTERİP ENGELLEDİ

Sosyal medya kullanıcısının yorumu üzerine iyice sinirlenen Salkım,"Hadi lan oradan klavye delikanlısı." diyerek kişiyi engelledi.

TARTIŞTIĞI KİŞİ ASTSUBAY ÇIKTI

Yaşanan bu tartışma sonrası Salkım'a cevap veren kişinin, sınırda görevli bir astsubay olduğu ortaya çıktı. Astsubayın sınır bölgesinde çocuklarla yer aldığı fotoğraf ise başka Twitter kullanıcıları tarafından, Yeşim Salkım'a gönderildi.

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YORUMLAR (114)

  • ....:
    Sen sanatçı değil insan bozuntususun birileri sen rahat uyu diye canılarını feda ediyor , ülke batsa çıksa bunların umrunda olmaz hemen yurt dışına kaçarlar bizim insanımızda sanatçı diye zirveye çıkarır
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  • CENGİZHAN:
    SAVAŞ TABİKİ ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY BUNDA TÜM İNSANLAR HEMFİKİR AMAA SÖZ KONUSU VATAN BAYRAK ÜLKEMİZ SINIRMIZDA TERÖRİSTLERİN CİRİT ATMASINA GÖZ YUMUCAK DEĞİLİZ SINIRLARIMIZIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİMİZ TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜMÜZ İÇİNDE SAVAŞMAK SINIRLARIMIZI TEMİZLEMEK ZORUNDAYIZ.
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  • BİZ:
    Cesur yürek dogruyu söyleyinc hemen bel altı vurmaya başlarlar kim n derse desin türkiye cumhuriyetinin savaşa bu kadar hevesli olası çok manidar size suriyede yeni geldim diyen albayımiz kaç para maşla oraya gimiş başka bir ülkenin töprak larrında savaştım kim için ne icin iyi bir şey yaptıgını düşünüyorsa gelmeseymiş
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  • İBRAHİM:
    MEHMETÇİK; FIRAT IN DOĞUSUNA TEMİZLİK İÇİN GİREREK ASLINDA; EREN BÜLBÜLÜN, FETHİ SEKİNİN VE TÜM DİĞER VATAN EVLATLARININ İNTİKAMINI ALACAK. #TÜRKMİLLETİORDUSUNUNYANINDA..
    Cevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır
  • KARAMÜRSELLİ:
    BATAKLIGI KURTMADAN NE KADAR SİNEK ÖLDÜRÜRSEN ÖLDÜR. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE NE MUTLU ŞAHADET ŞERBETİ İÇENLERE ALLAH YARVE YARDIMCINIZ OLSUN TÜM TÜRKİYE DUALARIYLA YANINIZDA ALLAHA HAMDÜ SENALAR OLSUN
    Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
  • BOZUNTU:
    akp iktidarının suriye politikasını hep yanlış buldum halada öyle buluyorum ama , Bunlar da Sanatçı bozuntusu ,
    Cevap Yaz 101 36 Yayından Kaldır
  • CHP İŞ BAŞINDA:
    tabii tabii AKAP''nin politikası orada bulunan abd rusya israil ingiliz almanya ve diğer batılı avrupalı ülkelerin politikası MİİSS gibi MİİİSSS binlerce TIR DOLUSU Silahı ben verdim haaaaaaa
    22 8 Yayından Kaldır
  • TURK:
    Doğru diyorsun adamların yanlış politikaları bizi bu hale getirdi. Uğraşıp duruyoruz
    20 26 Yayından Kaldır
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