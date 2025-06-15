Savan Günay neden öldü, ölümü şüpheli mi? Kanserin çaresini bulan Mustafa Savan Günay kimdir, evli mi, çocuğu var mı?

Dr. Savan Günay evinde ölü bulunurken, şüpheli ölümü sosyal medyada tartışılıyor. Kanser üzerine çok fazla çalışması olan Günay, kanserin nedenlerini çözdüğünü açıklamıştı. Peki, Savan Günay neden öldü, ölümü şüpheli mi? Kanserin çaresini bulanSavan Günay kimdir , evli mi, çocuğu var mı?

SAVAN GÜNAY NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ Mİ?

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki emekli doktor Savan Günay, evinde ölü bulundu.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Bulvarı'ndaki 7 katlı binanın 2'nci katında yaşayan Mustafa Savan Günay'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Günay'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Günay'ın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

KANSER ÜZERİNE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARLA BİLİNİYORDU

Dr. Günay, kanseri tedavi etme konusunda 26 farklı çalışma yapmasıyla dikkat çekiyordu. Mayıs ayında yaptığı açıklamada "25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü %75 itibariyle zaten çözdüm o nedenle Magna Lunacayı çıkardım... Bana yapmadıklarını bırakmadılar" demişti.

Günay'ın kesin ölüm nedeni, adli tıp incelemesinin ardından belli olacak.

DR. SAVAN GÜNAY KİMDİR

Mustafa Savan Günay, uzun yıllar boyunca çocuk hastalıkları alanında görev yapmış, emekli olduktan sonra ise kanser üzerine alternatif tedavi yöntemlerine odaklanan bir hekimdi. Kamuoyunda özellikle alternatif tıp alanındaki iddiaları ve ürünleriyle biliniyordu. Magna Lunaca ve MagnaNova7 isimli destek ürünleri, bilimsel temelli olduğu savunulan çalışmaları arasında yer alıyordu.