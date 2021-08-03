SAÜ Doğru Tercih: Diş Hekimliği Fakültesi
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SAÜ Doğru Tercih: Diş Hekimliği Fakültesi

SAÜ Doğru Tercih: Diş Hekimliği Fakültesi
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Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen SAÜ Doğru Tercih programına bu hafta SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Akın konuk oldu.

Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen SAÜ Doğru Tercih programına bu hafta SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Akın konuk oldu.

Programın açılışında fakültenin hakkında kısaca bilgi veren Prof. Dr. Hakan Akın, " 2018 yılında kurulan fakültemiz 2019 yılında klinik faaliyetlerine başladı. Eğitim öğretim yılımız beş yıl isteğe bağlı olarak öğrencilerimiz İngilizce hazırlık okuyabilir. Bu yıl 70 öğrenci alacağız yabancı uyruklu öğrenci kontenjanıyla bu sayı 80'in üzerine çıkıyor" şeklinde konuştu.

Neden SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi?

Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim alan öğrencilerin ders hocasıyla iletişim halinde olduğuna değinen Prof. Dr. Akın, " Diş Hekimliği Fakültesi eğitimi klinik ve pratik olarak iki etaplı. Teorik derslerimizde hocalarımız olaya vakıflar ve derslerde öğrencilerle beraber oluyorlar. Ancak diğer fakültelerde preklinik eğitimi asistanlar tarafından verilmekte. Bizim fakültemizde birebir hocalardan eğitim alacaklar. Hem klinik de hem preklinik derslerde öğrencilerle birebir olarak eğitim almaları faydalı olacaktır. Bizim en önemli farkımız hocaların tecrübesinden faydalanacak, birebir iletişimde olacak her şeyi hocasından görecek öğrenciler yetiştirmek" dedi.

Diş Hekimliği Fakültesinin yeni bir fakülte olduğundan bahseden Prof. Dr. Akın, "klinik uygulamalarda öğrencilere son teknoloji aletler ve yeni tedaviler ile donanım olarak teorik, fikir olarak tedavi yaklaşımı olarak öğrencilerimize en üst düzeyde eğitim vermeye çalışıyoruz" dedi

Fakülte öğrencilerini Ar- Ge Projelerine dahil ettiklerinden bahseden Dekan Akın, "bizlerin aynı zamanda bir akademisyen kimliğimiz var. Başarılı olan öğrencileri ve bu işe yatkın olan heves eden öğrencilerimizi biz hocalarla beraber Ar-Ge projelerine dahil ediyoruz. Bu projede nasıl bir makalenin ortaya çıkışını araştırmanın nasıl yapıldığını ve sonuçların bilimsel kongrelerde konferanslarda sunulmasına fırsat tanıyoruz. Öğrencilerimiz hem fiil emek sarf etmiş oluyor hem de isimleri bir bilimsel literatürde yer almış oluyor" şeklinde konuştu.

İş İmkanları

Mezun olduktan sonra öğrencilerin elinde üç seçenek olduğunu belirten Dekan Prof. Dr. Hakan Akın, "Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde devlet ataması ile özel muayenehane çalışabilirler ya da uzmanlık alanı belirleyip akademisyen olarak da iş hayatına devam edebilirler. Mesleğini daha detaylı öğrenmek isteyen öğrencilerimiz mezun olduktan sonra kendilerine bir uzmanlık alanı belirleyip TUS sınavına girip uzmanlaşma alanında bir hamle yapıp iş hayatlarına avantaj sağlayabilirler. Öğrenci eğer kedine güveniyor, iyi yetiştiğini biliyor ve bir hastaya bakabileceğini düşünüyorsa mezun olur olmaz muayenehanesi açabilir ve iş hayatına kendi atabilir" şeklinde ifade etti. 20 kez görüntülendi.

Kaynak: Habermetre

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