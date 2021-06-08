SAÜ'den çevrim içi "Fıkhi Bilgi Üretiminde Çok Mezhepli Yaklaşım Çalıştayı"
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SAÜ'den çevrim içi "Fıkhi Bilgi Üretiminde Çok Mezhepli Yaklaşım Çalıştayı"

SAÜ'den çevrim içi 'Fıkhi Bilgi Üretiminde Çok Mezhepli Yaklaşım Çalıştayı'
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen fıkıh çalıştayları serisinin ikincisi "Fıkhi Bilgi Üretiminde Çok Mezhepli Yaklaşım" çevrim içi gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen fıkıh çalıştayları serisinin ikincisi "Fıkhi Bilgi Üretiminde Çok Mezhepli Yaklaşım" çevrim içi gerçekleştirildi.

SAÜ İlahiyat Fakültesi ve İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) iş birliğinde Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Numan Ünver'in sunuculuğundaki çalıştayın açılış konuşmalarını SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı ve İSAV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Bedreddin Çetiner yaptı.

Savaşan, günümüzde birtakım dini meseleler hakkında derinliğine vakıf olunmadan ve ilahiyat eğitimi almamış kişiler tarafından ekranlarda ve çeşitli platformlarda yorumlar yapıldığını belirterek, bu tür ilmi çalışmaların önemine dikkati çekti.

Bostancı da mezhep yapılanmasının, Müslüman toplumun hukuki istikrar ve dini yaşayıştaki tutarlılığı gerçekleştirmek maksadıyla geliştirdiği tecrübeyi yansıttığını anlatarak, bu uygulamanın çok uzun asırlar boyunca herhangi bir farklı düşünce ile karşılaşmaksızın 20. yüzyıla kadar devam ettiğini aktardı.

1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin bu konuda tarihte önemli kırılma noktalarından birini olduğuna değinerek, günümüzde de belirli bir mezhebe endeksli fıkıh faaliyetinde bulunmak yerine mezhepler arası yaklaşım sergilendiğini ifade etti.

Çetiner ise mezhep, mezheplere intisap ve mezheplerin telfiki gibi konuların çeşitli bahane ve gerekçelerle istismar edilebilen, Müslümanları birbirine düşürme tehlikesi bulunan konulardan olduğuna dikkati çekerek, bu konuları halkın önünde değil, ilmi ihtisas toplantılarında ele almak gerektiğini dile getirdi.

İki gün süren çalıştayda, Prof. Dr. Murat Şimşek tarafından "Çağdaş Dönemde Tek Mezhepli Yaklaşım Mümkün müdür?", Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur tarafından "Çağdaş Dönemde Çok Mezhepli Yaklaşım Bir Zaruret midir?" ve Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı tarafından "Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Fetvalarında Çok Mezhepli Yaklaşımlar" konulu tebliğler, sayıları kırkı bulan katılımcılar tarafından müzakere edildi.

Çalıştay, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Prof. Dr. Halit Çalış, Prof. Dr. Mehmet Görmez, Prof. Dr. Orhan Çeker, Prof. Dr. H. Mehmet Günay, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez'in yer aldığı değerlendirme oturumu ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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