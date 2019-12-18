: Sattığı simitleri bitiremeyen çocuğun yardımına Tweety ve Sylvester yetişti

18.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:34

Diyarbakır'da, simitleri elinde kalan 9 yaşındaki çocuğun yardımına 'Çocuklar üşümesin' üyeleri koştu. Çocuğun simitleri satamadığını fark eden bir grup genç, çizgi film karakterleri Tweety ve Sylvester'abürünerek 100 simidin satılmasını sağladı.

Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden oluşturdukları 'Çocuklar üşümesin' grubuyla dezavantajlı çocukların ihtiyacını karşılayan gençler, bu kez sokakta simit satan küçük çocuğa yardım eli uzattı. Ailesinin maddi sorunları nedeniyle okul harçlığını çıkarmak için sokakta simit satan çocuk gün boyunca sattığı simitleri bitiremedi. Bunu gören grup üyeleri, çizgi film karakterleri Tweety ve Sylvester kostümleri giyerek, çocuğun satamadığı 100 simidi çevrede dolaşarak kısa sürede satmasına yardım etti.

Küçük çocuğun yaşadığı mutluluk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu