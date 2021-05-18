Sattığı evi yaktı
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Sattığı evi yaktı

Sattığı evi yaktı
Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Murat Y., bir süre önce sattığı daireyi, boşatması istenince ateşe verdi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Murat Y., bir süre önce sattığı daireyi, boşatması istenince ateşe verdi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, Murat Y. gözaltına alındı.

Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 7 katlı bir apartmanın en üst katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında daire zarar gördü.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, Murat Y.'nin yaşadığı evi ateşe verdiği belirlendi. Murat Y. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda evi yaklaşık 1 yıl önce sattığını belirten Murat Y., satın alan kişiyle mahkemelik olduğunu, bu kişinin daireyi tahliye etmesini istemesi üzerine de ateşe verdiğini söylediği belirtildi. Murat Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Sattığı evi yaktı
Sattığı evi yaktı
Sattığı evi yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

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