Sason Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kovid-19 aşısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sason Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kovid-19 aşısı oldu

23.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:49
Sason Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kovid-19 aşısı oldu

Sason Kaymakamı Samet Serin ve Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, Kovid-19'a karşı sürdürülen aşı çalışmaları kapsamında ilk doz aşılarını Sason Toplum Sağlığı Merkezinde yaptırdı.

Sason Kaymakamı Samet Serin ve Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, Kovid-19'a karşı sürdürülen aşı çalışmaları kapsamında ilk doz aşılarını Sason Toplum Sağlığı Merkezinde yaptırdı.

Kaymakam Serin, Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı takvimi çerçevesinde ilk doz aşıyı olduklarını söyledi.

Serin, "Sırası gelen bütün vatandaşlarımızın sağlıkları için aşılarını yaptırmalarını önemle rica ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Seda Sayan Acun Ilıcalı Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Aykut Kocaman
Tüm Haberler Mart Kamu Manisa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sason Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kovid-19 aşısı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 17:48:32. #1.16#
title