Sason Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kovid-19 aşısı oldu
23.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:49
Sason Kaymakamı Samet Serin ve Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, Kovid-19'a karşı sürdürülen aşı çalışmaları kapsamında ilk doz aşılarını Sason Toplum Sağlığı Merkezinde yaptırdı.
Sason Kaymakamı Samet Serin ve Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, Kovid-19'a karşı sürdürülen aşı çalışmaları kapsamında ilk doz aşılarını Sason Toplum Sağlığı Merkezinde yaptırdı.
Kaymakam Serin, Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı takvimi çerçevesinde ilk doz aşıyı olduklarını söyledi.
Serin, "Sırası gelen bütün vatandaşlarımızın sağlıkları için aşılarını yaptırmalarını önemle rica ederim." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen