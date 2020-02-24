SASKİ Genel Müdürü Yıldız: "Suda yaşan kokunun sebebi ihmal değil mevsim geçişidir"

24.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:39

Samsun'da içme suyundaki kötü kokuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, "Samsun'da suda yaşanan kokunun sebebi ihmal değildir. Mevsim geçişlerinde olan yağışlar sonrasında bazı estetik parametre dediğimiz durumlar oluşur. Halkımızın tedirgin olmasına gerek yok" dedi.



Samsun'da iki gündür içme suyundan kötü koku gelmesi vatandaşları endişelendirdi. SASKİ'ye gelen şikayetler üzerine konu ile ilgili bir açıklama yapan Genel Müdür Fatih Yıldız, 24 saat boyunca akredite laboratuvarlarda suyun kalitesini kontrol ettiklerini belirterek, "Su kalitesini en çok tesir eden şeyler dış unsurlardır. Haliyle aşırı yağışlar, kar yağışları bunlar bir anda geldiğinde içme su kalitesinin değerleri değişiyor. Olumsuz olarak etkileniyor. Biz bu ham suları aldığımız zaman birkaç temel parametremiz var. En önemlileri kimyasal, bakteriyolojik ve estetik parametre dediğimiz parametrelerdir. Burada sağlık açısından en önemlisi kimyasal ve bakteriyolojik olanıdır. Suyumuzda hiçbir zaman kimyasal ve bakteriyolojik bir şey olmaz, böyle olursa suyu şehre veremeyiz. Onun dışından tat ve koku dediğimiz estetik parametre ise mevsim geçişlerinde olan yağışlardan, kar yağışlarından sonra değişiklikler gösterebiliyor. Bu yağışlardan sonra da biz tesislerimizde bakım yapıyoruz. Hem havuzlarımızı temizliyoruz hem de tesisimize su getiren hatları temizliyoruz. Temizliklerden sonra suyun kokusunda ve tadından bir takım değişiklikler olabilir ama bu değişikler sağlığı etkileyen durumlar değildir. Gelip geçici durumlardır" diye konuştu.



"Halkımızın suyu içmesinde sıkıntı yok"



"Halkımızın tedirgin olmasına gerek yok" diyen Yıldız, şunları kaydetti:



"24 saat boyunca laboratuvarlarımızda su kalitesini izliyoruz. Sağlık açımızdan bir sıkıntı yoktur. Estetik açısından bir sıkıntı olabilir. Bazı gazetelerde suyun çamurlu aktığı şeklinde haberler görüyoruz. Böyle bir sorunumuz yoktur. Bundan sonra halkımız SASKİ'nin verdiği bilgelere güvenerek suyumuzu büyük bir güvenle içmesinde sıkıntı yoktur."



"Çamur münferit bir durum"



Bazı evlerde suyun çamurlu akmasıyla ilgili çıkan haberlere de değinen Yıldız, "Çamurla ile ilgili bu münferiden oluşmuş bir durumdur. Tesisattan veya lokal kaynaklı problemdir. Bize yansıyan bir problem yoktur. Şehrimizde de böyle bir problem yoktur. Su kalitemizdeki durum su kimyasından dolayı oluşabilecek şeylerdir. Çakmak Barajı'ndan günde yaklaşık 200 bin metre küp su alarak Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesislerinde arıtıyoruz. Arıtma tesisimiz konveksiyonel bir arıtma tesisidir. Çakmak Barajı'ndan aldığımız suyu uygun koşullarda Türk standartları 266'ya uygun bir tesisimizdir. Bu anlamda arıtma ve kapasite açısında bir sıkıntımız yoktur" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA