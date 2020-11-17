SASKİ'den 7/24 hizmet
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SASKİ'den 7/24 hizmet

17.11.2020 12:20 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:25
SASKİ'den 7/24 hizmet

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen dev projelerle şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapısı inşa edilirken kesintisiz hizmet sunan Alo 185 Çağrı Merkezi ile de vatandaşların lokal problemleri hızlı bir...

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen dev projelerle şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapısı inşa edilirken kesintisiz hizmet sunan Alo 185 Çağrı Merkezi ile de vatandaşların lokal problemleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor.

Samsunlular, tüm ilçelerden 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunan Alo 185 Çağrı Merkezi'ni arayarak istek ve taleplerini SASKİ'ye iletiyor. Çağrı merkezine gelen bildirimler zaman kaybedilmemesi için saha ekiplerine online olarak gönderiliyor. Böylece vatandaşların sorunlarına anında ve hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.

SASKİ'nin olduğu her yerde çözüm var

Çağrı merkezi ile vatandaşların ihbarlarına hemen çözüm üretildiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Vatandaşlarımız Samsun'un neresinden ararsa arasın tek merkeze ulaşıp şikayet ve önerilerini iletebiliyor. Arıza ve şikayetler sisteme kayıt olduktan hemen sonra sahadaki ekiplere anında ve online olarak iletilip sorun çözülüyor. 7 gün 24 saat ulaşılabilen Alo 185 Çağrı Merkezimiz ile içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyuna dair istek ve talepler, kaçak su ihbarı, fatura ve abonelik bilgileri gibi birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen bildirimlere günün her saati hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Amacımız en kısa sürede vatandaşımızın ihtiyacının tespit edilerek, sorunun giderilmesidir" dedi. - SAMSUN

SASKİ'den 7/24 hizmet
SASKİ'den 7/24 hizmet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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