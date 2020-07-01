SASKİ 2024'e kadar Samsun'un tüm alt yapı sorununu çözecek
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SASKİ 2024'e kadar Samsun'un tüm alt yapı sorununu çözecek

SASKİ 2024'e kadar Samsun'un tüm alt yapı sorununu çözecek -SASKİ Genel Kurulu Komisyon Toplantısı -SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız: -"2024 yılına kadar alt yapı ile alakalı hiçbir eksiğinin kalmamasını sağlayacağız" Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü...

01.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:36

SASKİ 2024'e kadar Samsun'un tüm alt yapı sorununu çözecek

-SASKİ Genel Kurulu Komisyon Toplantısı

-SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız:

-"2024 yılına kadar alt yapı ile alakalı hiçbir eksiğinin kalmamasını sağlayacağız"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Fatih Yıldız, Samsun'un 2024 yılına kadar alt yapı ile alakalı hiçbir eksiğinin kalmamasını sağlayacaklarını söyledi.

SASKİ Komisyon Toplantısı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda fiziksel mesafe kuralına uygun olarak yapıldı. Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlık ederken, SASKİ idarecileri ve SASKİ meclis üyeleri de toplantıda hazır bulundu. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız önemli açıklamalar yaptı.

"2024 yılına kadar alt yapı ile alakalı hiçbir eksiğinin kalmamasını sağlayacağız"

Samsun'daki alt yapı çalışmaları hakkında bilgi veren SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, "2018 ve 2019 yılında yaşanan ekonomik sebeplerden dolayı gerçekleştirilemeyen sermaye yatırımları değerleri ve tasfiye edilen işlerden dolayı bu işleri kendi bünyemizde yapmak istediğimizden dolayı daha çok malzeme alımına yöneldik. Paramız daha çok bunu yapmaya itti bizi. Çünkü şu anda birçok yerde bizim ekiplerimiz çalışıyor. Bu yıldan sonra hem kendi kaynaklarımızı hem de kaynak buldukça Samsun'un 2024 yılına kadar alt yapı ile alakalı hiçbir eksiğinin kalmamasını sağlayacağız. Hatta 2023 yılı içerisinde bunları inşallah bitirmiş olacağız" dedi.

40 milyon TL'lik ek ödenek talebi komisyonda kabul edildi

Bilanço sonrasında gider kalemine eklenen devralınan projeler için 40 milyon TL ek ödeneğe ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Fatih Yıldız, şunları söyledi:

"Gider bütçemizde olmayan Salıpazarı Barajı ve 19 Mayıs Artıma Tesisi DSİ tarafından yapılıyordu. Biz bu projelerin daha çabuk bitmesi için devralmıştık. Yaptığımız protokol ile ödemelerini biz yapıyoruz. Bu yıl için 19 Mayıs Arıtma Tesisi için 33 milyon TL öngördüğümüz bir ödeme yapacağız. Skala için de 70 milyon TL civarında yatırım var. Bunun için ilave bir kaynak ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçlar için destek bekliyoruz. 19 Mayıs Dağköy Barajı tamamlandı. Bu barajdan su alarak Bafra'dan Alaçam'a kadar su temin edeceğiz. Bu bölgelerde su sıkıntısı çekiliyor. DSİ burada 2 milyon TL kaynak ayırmıştı. O kaynak ile bu projenin 2021 yılında da hizmete alınması mümkün değildi. Bafra Arıtma Tesisinin kuyular ve tesisi işletmesi için ödediğimiz yıllık elektrik ve kimyasal maliyeti bize 10 milyon TL'ydi. Artma tesislerimize harcadığımız paraların toplam yüzde 80'ini orada harcıyorduk. Bu tesisimizin devreye girmesiyle birlikte yıllık 10 milyonluk bir yükten kurtulmuş olacağız. Buranın hızlı yapılması için, 'buranın tamamının parasını biz ödeyelim, firma tasfiye etmesin ve iş devam etsin' dedik. Buranın yapımı mali ve içme suyu anlamında da bize büyük katkı sağlayacak."

Komisyonda görüşülen gündem maddeleri, cuma günü yapılacak mecliste karara bağlanacak.

SASKİ 2024'e kadar Samsun'un tüm alt yapı sorununu çözecek

Kaynak: İHA

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