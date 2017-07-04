Saruhanlı'daki Hizmetlere Yakın Takip

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen hizmetleri yerinde inceleyen Muhtarlıklar Dairesi, Saruhanlı ilçesinde çalışmalarına devam etti.

Bu kapsamda görevli ekipler, Lütfiye Mahallesi Muhtarı Nazım Akar, Taşdibi Mahallesi Muhtarı Ali Çakal ve Hacırahmanlı Mahalle Muhtarı Gökhan Dayı ile bir araya geldi. Mahallelerde altyapı projelerinin tamamlanmasının ardından, üstyapı düzenlemelerine geçildiğini belirten Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, muhtarların ve mahalle sakinlerinin, hayata geçirilen projeler dolayısıyla mutlu olduğunu söyledi. Arslan, mahalle ziyaretlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

