Saruhanlı Alibeyli'de beton yol sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saruhanlı Alibeyli'de beton yol sevinci

Saruhanlı Alibeyli'de beton yol sevinci
Bültenler - Haberler | Güncel

İl genelinde yoğun ve hummalı asfalt çalışmaları gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, beton yol yapımına da hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Saruhanlı ilçesinde Alibeyli-Lütfiye Mahallelerini birbirine bağlayan güzergahta beton yol serimi titizlikle gerçekleştiriliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Başkan Cengiz Ergün'ün işaret ettiği 1200 kilometrelik asfalt hedefini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışırken, beton yol yapımlarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Saruhanlı ilçesi Alibeyli Mahallesi'nde de Lütfiye bağlantısını sağlayan 7 kilometrelik güzergâhta beton yol serimi yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut ile birlikte yol yapımını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Büyükşehir Belediye Meclisi Şerafettin Yüncüoğlu, Saruhanlı Belediyesi Meclis Üyesi Bayram Gür Demir, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Müdürü Serdar Özgedik, Alibeyli Mahalle Muhtarı Ferhat Badak ve vatandaşlar, heyete eşlik etti. Yol yapım ekiplerine kolaylıklar dileyen Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile başlatılan yol çalışmalarının hayırlı olmasını diledi.

Muhtar Badak, "Çok Büyük Yatırım Yapılıyor"

Yol yapımı hakkında görüşlerini açıklayan Alibeyli Mahalle Muhtarı Ferhat Badak, "Büyükşehir Belediyesi'ne yolun yapımı için dilekçe vermiştik. Daha sonra Başkanımızla görüştüğümüzde, kendisi yolun yapılacağı sözünü verdi. Sağ olsun sözünü tuttu. Vatandaşlarımız çok sevinçliler. Çok büyük yatırım yapılıyor. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Alibeyli Mahallesi sakini Hasan Algın da, "Bu zamana kadar burası atıl yoldu, ova yoluydu. Cengiz Başkan sayesinde, halkımız tarihinde göremeyeceği bir hizmeti alıyor. Cengiz Başkana sağlık afiyet diliyorum, elleri öpülesi bir yatırımı mahallemize kazandırıyor" dedi.

Havaalanı Gibi Bir Yol Oldu

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, "Alibeyli ile Lütfiye arasındaki yol eskiden toz içerisindeydi. Tarımsal üretim yaptığım için ben de bu yolu kullanıyordum. 7 kilometrelik bu yolun yapılması için talepler vardı. Taleplerin üzerine, yol çalışması başladı. Vatandaşımız için havaalanı gibi bir yol yapılıyor. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Mesut Akusta Fahriye Evcen Merve Boluğur Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Erol Bulut Fatih Terim Ebrar Karakurt Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Saruhanlı Alibeyli'de beton yol sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 15:21:17. #1.15#

title