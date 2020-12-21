Şarkışla'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
21.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:08
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Servet Aytekin (55) yönetimindeki 58 HF 832 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi İbrahim Göker Caddesi cezaevi yakınlarında, Ali Toy'un (41) kullandığı 58 HD 391 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 58 HD 391 plakalı otomobilde bulunan Fevzi Toy (72) yaralandı.
Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine getirilen yaralı, tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş