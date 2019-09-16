Şarkıcı Ziynet Sali, gitarist Erkan Erzurumlu ile evlendi

16.09.2019 08:27

Güçlü sesiyle her daim adından söz ettiren başarılı şarkıcı Ziynet Sali, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi gitarist Erkan Erzurumlu ile dün akşam evlendi. Ziynet Sali'nin mutlu gecesinde nikah şahitleri ise KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar oldu.

YASEMİN ÇİÇEKLERİ İÇİNDE EVLENDİ

Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı 150 kişilik davetlinin katıldığı düğünün konsepti yasemin çiçekleri teması üzerine kuruldu. Ziynet Sali'nin gelinliği ise ünlü modacı Cengiz Abazoğlu'na ait. Eğlenceli anların yaşandığı düğünde bir ara Erkan Erzurumlu şarkı söyledi, Ziynet Sali de kurtlarını döktü.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Yaşadığı mutluluğu hayranlarıyla da paylaşan Ziynet Sali, düğün öncesi çektirdikleri fotoğrafları da Instagram hesabından yayınladı. Sali'nin paylaşımının altına Aynur Aydın, Ece Seçkin, Seda Sayan, Gökhan Tepe ve Pınar Altuğ gibi isimler tebrik yorumu yazdı.