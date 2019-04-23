Şarkıcı Yusuf Güney'den Kılıçdaroğlu'na: Önce Terörü Lanetleyin, Sonra Şiddeti Kınarsınız
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nın, Ankara Çubuk'ta katıldığı cenaze töreninde saldırıya uğramasının ardından açıklamalarda bulunan şarkıcı Yusuf Güney, "Kimse kusura bakmasın, gittiğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin. Önce terörü lanetleyin sonra şiddeti kınarsınız" dedi.
Şarkıcı Yusuf Güney, Ankara Çubuk'ta katıldığı cenaze töreninde linç girişimine uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Instagram hesabı üzerinden kendi fotoğrafını paylaşarak açıklama yapan Güney şu ifadeleri kullandı:
"ÖNCE TERÖRÜ LANETLETİN, SONRA ŞİDDETİ KINARSINIZ"
"Siz hiç şehit cenazesine gittiniz mi? Yüreği ateşler içinde yanan bir aile, dünyası başına yıkılmış bir eş ve emanet edilen bir ana kuzusunun şehit haberini getiren, çaresizlikten ellerini avuçlarını ovuşturan gözü yaşlı komutan, yürekleri öfke ile tutuşan silah arkadaşları ve yakınları. Kimse kusura bakmasın, gittiğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin, önce terörü lanetleyin sonra şiddeti kınarsınız."
YORUMLAR (5)
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Kaç tane var bunun gibi yek ten soylucem adam athane gödhan boş boş konuşuyorCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Adamsın adamCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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HELAL OLSUN BE EN GÜZEL CEVAP ;)Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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cansınCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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adam haklıCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır