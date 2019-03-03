Şarkıcı Tuğba Özerk, Babasını Gözyaşları İçinde Son Yolculuğuna Uğurladı
Şarkıcı Tuğba Özerk, 76 yaşındaki babası Tunç Özerk'i dün memleketi İzmir'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı .
Şarkıcı Tuğba Özerk, 76 yaşında kaybettiği babasını gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı. 2 gün önce babasını kaybedenÖzerk, İzmir-Alsancak'ta Hocazade Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında güçlükle ayakta durabildi.
TABUTUN BAŞINDAN UZUN SÜRE AYRILMADI
Tuğba Özerk, babasının tabutunun başından uzun süre ayrılmadı ve taziyeleri kabul etti.
AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ
Eski sanayici Tunç Özerk, kılınan cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
2012 YILINDA ÜVEY BABASINI KAYBETMİŞTİ
Tuğba Özerk, 2012 yılında da üvey babasını kaybetmişti.
YORUMLAR (6)
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Birde siyah giyinme modası çıkmış bu sanatçı geçinen tayfada aynı ecnebiler gibi lan renk ne farkeder iman olmadıktan sonra hiç oranızı buranızı sallamayın dönüp dolaşacağınız yer o kabir o yüzden dinimize uygun yaşamak lazım ha bizde o olmaz bize göre değil derseniz vallahi yüce Allah cehennemi gösteriyor sıkan devam etsin ne diyelimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin. Hepimizin gideceği yer karatoprak.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet. eylesin. mekanı cennet olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ölen Kişiye Allah Rahmet Eylesin....Son Zamanlarda Dikkatimi Çeken...Tabutlarin Üzerinde Niçin Kocaman ,Kocaman Belediyelerin İsmi Yaziyor.!? Anlamiş Değilim.? Sanki Öbür Belediyeden Gelip Tabutu Çalacaklar!!!Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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. ÖLÜMDE VARCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır