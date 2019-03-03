Şarkıcı Tuğba Özerk, Babasını Gözyaşları İçinde Son Yolculuğuna Uğurladı

Şarkıcı Tuğba Özerk, Babasını Gözyaşları İçinde Son Yolculuğuna Uğurladı

Şarkıcı Tuğba Özerk, 76 yaşındaki babası Tunç Özerk'i dün memleketi İzmir'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı .

Şarkıcı Tuğba Özerk, Babasını Gözyaşları İçinde Son Yolculuğuna Uğurladı

Şarkıcı Tuğba Özerk, 76 yaşında kaybettiği babasını gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı. 2 gün önce babasını kaybedenÖzerk, İzmir-Alsancak'ta Hocazade Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında güçlükle ayakta durabildi.

TABUTUN BAŞINDAN UZUN SÜRE AYRILMADI

Tuğba Özerk, babasının tabutunun başından uzun süre ayrılmadı ve taziyeleri kabul etti.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ

Eski sanayici Tunç Özerk, kılınan cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

2012 YILINDA ÜVEY BABASINI KAYBETMİŞTİ

Tuğba Özerk, 2012 yılında da üvey babasını kaybetmişti.

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YORUMLAR (6)

  • BATTALGAZİ:
    Birde siyah giyinme modası çıkmış bu sanatçı geçinen tayfada aynı ecnebiler gibi lan renk ne farkeder iman olmadıktan sonra hiç oranızı buranızı sallamayın dönüp dolaşacağınız yer o kabir o yüzden dinimize uygun yaşamak lazım ha bizde o olmaz bize göre değil derseniz vallahi yüce Allah cehennemi gösteriyor sıkan devam etsin ne diyelim
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  • ASENA:
    Ölen Kişiye Allah Rahmet Eylesin....Son Zamanlarda Dikkatimi Çeken...Tabutlarin Üzerinde Niçin Kocaman ,Kocaman Belediyelerin İsmi Yaziyor.!? Anlamiş Değilim.? Sanki Öbür Belediyeden Gelip Tabutu Çalacaklar!!!
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