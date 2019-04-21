Şarkıcı Tuğba Özerk, 40 Gün Önce Kaybettiği Babası İçin Türkü Okudu
Şarkıcı Tuğba Özerk'in babası Tunç Özerk, geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Özerk, 40 gün önce kaybettiği babası için ilk kez Neşet Ertaş'ın Ahirim Sensin türküsünü okudu.
Güzel şarkıcı Tuğba Özerk, geçtiğimiz ay kaybettiği babası için ilk kez şarkı söyledi. Özerk, "Bu türküyü 40 gün önce kaybettiğim babam Tunç Özerk için seslendirdim" sözleriyle yürek burktu.
"BABAM ÇOK SEVERDİ"
Şarkıcı, babasının ölümünün 40'ıncı gününde Neşet Ertaş'ın 'Ahirim Sensin' adlı eserini yorumladı. Popçu, "Bu türküyü 40 gün önce kaybettiğim babam Tunç Özerk için seslendirdim. Çok severdi" dedi.
YAKINDA SINGLE ÇIKIYOR
Tuğba Özerk yakında çıkaracağı single için de Caner Erzincan yönetiminde klip çekti.
CENAZEDE AYAKTA ZOR DURDU
Şarkıcı Tuğba Özerk'in 76 yaşındaki babası Tunç Özerk, geçtiğimiz ay İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda İzmirli'nin hazır bulunduğu Alsancak'taki Hocazade Camii'ndeki tören sırasında Özerk'in güçlükle ayakta durabildi.
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Neşet ağanın türküsünü okuyana kadar madem o kadar üzgünsün bi türkü havalardırsaydın bide singıl çıkaracakmış ölmüş babadan bile prim yapmaya çalışıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ARAPÇA OKUNACAK BİR TEKERLEMEDEN DAHA GÜZEL VE MANTIKLI OLMUŞ .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Mevlüt okut malakCevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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Kuran okuyacak değilsinya baban seni ey yetiştirmişCevap Yaz 4 5 Yayından KaldırDR TARIK: senin gibi beş para etmez bi insan olarak yetişmemiş hiç olmazsa bir ona bak birde kendine yobaz2 Yayından Kaldır