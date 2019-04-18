Şarkıcı Tuğba Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan'a Destek Olmayanlara Sitem Etti

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek oldu.

Ekinci, öte yandan düğünlerinde Erdoğan'ı nikah şahidi olarak çağıran ünlü isimlere de atıfta bulundu.

"GEMİYİ İLK TERK EDEN FARELER SANATÇILARINIZ OLDU"

Instagram hesabından Recep Tayip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Ekinci, altına şu notu düştü: "Gemiyi ilk terk eden fareler sanatçılarınız oldu. Yanınızdan ayrılmayan bunca yıl ekmeğinizi yiyen ayrıca düğünlerinde sizi şahit gösterenler bir satır yanınızda olamadılar ve partinizden bahsetmediler. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şükranlarımı diliyorum."