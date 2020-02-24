Şarkıcı Tuğba Ekinci,Instagram hesabından Al Pacino'ya hayranlığını gösterdi
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Şarkıcı Tuğba Ekinci,Instagram hesabından Al Pacino'ya hayranlığını gösterdi

Yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başaran şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından oyuncu Al Pacino'ya olan hayranlarını göstererek "Seni seviyorum" dedi.

24.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:42
Şarkıcı Tuğba Ekinci,Instagram hesabından Al Pacino'ya hayranlığını gösterdi

Şarkıcılığının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı sert eleştirileriyle sık sık gündeme gelen , 'ya olan hayranlığını gösterdi.

"SENİ SEVİYORUM"

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan ve geçtiğimiz günlerde komedyen 'ı eleştiren Tuğba Ekinci, dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino'nun fotoğrafını paylaşarak "Vay vay karizması yüksek zeki insanların aurasına aşığım. Dünyada aşık... Al Pacino seni seviyorum" dedi.

CEM YILMAZ'A SERT ÇIKMIŞTI

Sivri diliyle tanınan Tuğba Ekinci, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı çok sert bir dille eleştirmişti. Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşan şarkıcı "Güzelim kadınlar bunun neyine giderler. Her yeri zeki olsa ne olur, yüzü alkolden bakımsız kırmızı turşu olmuş. Dünyada erkek kalmasa gideri yok" demişti.

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