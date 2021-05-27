Şarkıcı Toprak kimdir? Toprak kaç yaşında, nereli? Toprak biyografisi!
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Şarkıcı Toprak kimdir? Toprak kaç yaşında, nereli? Toprak biyografisi!

Şarkıcı Toprak kimdir? Toprak kaç yaşında, nereli? Toprak biyografisi!
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Star Tv'nin sevilen gündüz uşağı programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah'a konuk olan Şarkıcı Toprak kimdir? Profesyonel müzik hayatına 2001 yılında adım atan Toprak, "Zalim firari", "Nare", "Sen Gittin Ya", "Bu Delikanlıyı Unutamazsın" şarkılarını seslendirmiştir. Peki, Toprak kaç yaşında, nereli? Toprak mesleği nedir? Toprak hayatı ve biyografisi nedir?

Star Tv'nin sevilen gündüz uşağı programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah'a konuk olan Şarkıcı Toprak kimdir? Profesyonel müzik hayatına 2001 yılında adım atan Toprak, "Zalim firari", "Nare", "Sen Gittin Ya", "Bu Delikanlıyı Unutamazsın" şarkılarını seslendirmiştir. Peki, Toprak kaç yaşında, nereli? Toprak mesleği nedir? Toprak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞARKICI TOPRAK KİMDİR?

Şarkıcı Toprak 04.07.1973 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Toprak 8 yaşındayken ailesi ile birlikte Adana'ya dönmüştür. Toprak 1995 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı bölümünde eğitimine başlamıştır.

Profesyonel müzik hayatına 2001 yılında adım atan Toprak, "Zalim firari", "Nare", "Sen Gittin Ya", "Bu Delikanlıyı Unutamazsın" şarkılarını seslendirmiştir.

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