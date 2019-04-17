Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Kolombiyalı Sevgilisiyle Aşkını İlan Etti

Ünlü müzisyen Soner Sarıkabadayı, önceki akşamki bir davete Kolombiya Güzellik Kraliçesi aşkı Camelo Lopez ile katıldı.

Özel hayatıyla gündemde olmayı tercih etmeyen Sarıkabadayı, yeni sevgilisini basın mensuplarının karşısına çıkartarak aşkını ilan etmiş oldu.

"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Geceye yeni sevgilisiyle el ele gelerek aşklarının ilk fotoğrafını veren Soner Sarıkabadayı, yeni şarkısının yolda olduğunu söyledi. Aşk hayatıyla ilgili olarak da konuşan Sarıkabadayı, "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Zamanla isterse Türk kültürünü de öğretmek isterim" dedi.

SONER SARIKABADAYI KİMDİR?

Soner Sarıkabadayı, 8 Aralık 1978 tarihinde Kahramanmaraş'da Güngör ve Hasan çiftinin oğlu olarak doğmuştur.İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini de Mersin'de tamamlamıştır. Boyunun 1.85 olması nedeniyle lise yıllarında basketbola merak saran Sarıkabadayı, müziğe o yıllarda ilgi duydu. Liseden sonra üniversiteye hazırlandığı sene ayağını burktuğu için ve evde kendiyle yalnız kaldığı sırada şarkı sözü yazmaya başladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nü kazanınca İstanbul'a taşındı. Müzik sevgilisi ağır basınca aynı okulun klasik gitar bölümünden üniversite sınavına giren Soner Sarıkabadayı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Klasik Gitar Bölümü'nü kazandı ve 2008 yılında okulunu bitirdi.

Bir dönem Sibel Can'ın orkestrasında gitar çalan Soner Sarıkabadayı adını ilk olarak BBG yarışmasından çıkan Mersin'li Tarık için yazdığı "Gümbür Gümbür" şarkısıyla duyurdu.

Daha sonra Sibel Can, Demet Akalın, Murat Boz ve Alişan gibi isimlere bestelediği şarkılarını verdi. Murat Dalkılıç'a verdiği "Kasaba" ve Sertab Erener'in söylediği "Bu Böyle", "Açık Adres", "Koparılan Çiçekler"le şarkıları dillere dolandı.

İlk albümü "Kara"yı 2001 yılında çıkardı. Soner Sarıkabadayı, adını Sertab Erener ve Murat Dalkılıç gibi sanatçılara verdiği bestelerde duyurdu. Ardından da 2009 yılında piyasaya çıkardığı "Buz" albümüyle yükselişe geçti. 2010 yılında da "Pas" ve "Sadem" isimli albümleriyle yükselişini sürdürdü.