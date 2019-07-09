Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu

Genç şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 21 yaşındaki Batuhan Ergin'in babasının Ortaköy'deki dükkanına gitti. Akçıl ve acılı aile arasındaki dialoglar ise herkesi duygulandırdı.

Şehit Batuhan Ergin, darbe girişimi sırasında eve gitmek yerine sokağa çıkıp "Vatan elden giderse ben anneme, babama ne diyeceğim?" diyerek sokağa çıkmış ve "Erzak almaya değil, vatan kurtarmaya geldik" diyerek yüzlerce insanı arkasına aldı. Sabah'ta yer alan habere göre; Batuhan'ın hikayesinden çok etkilenen ünlü sanatçı Sinan Akçıl, aileyle bir araya gelip onların her zaman yanında olduğunu söyledi.

"YAŞADIKLARINA ÖYLE ÇOK ÜZÜLDÜM Kİ"

Sinan Akçıl ile baba Ahmet Ergin, sohbet sırasında 15 Temmuz 2016 gününü konuştu. "Onun hayatını araştırdım, yaşadıklarını okudum. Öyle çok üzüldüm ki..." diyen Akçıl, sözlerine şöyle devam etti: "Çalışıyoruz, koşturuyoruz ama hayatın gerçekleri bunlar. Abicim o gece neler yaşandığını bir de senden duymak istiyorum. Batuhan'ın böyle bir olay başına geldi ama mertebesi çok yüksek. Batu artık ölümsüz oldu" dedi..

"15 TEMMUZ'DA YENİ MOTOR ALMIŞTI"

O güne geri dönen baba Ergin, yaşananları şöyle anlattı: "Kapıda duran motosikleti Batuhan'a almıştık. 15 Temmuz'da motorunun ruhsatını, plakasını aldı, buraya geldi. 'Hadi gel bir tur atalım' dedi. Dükkanın önünde plakasını monte ettik. Sonra eve gittik, 'Batuş kaçar' dedi. Arkadaşlarıyla motorunu kutlamaya Sarıyer'e gitti. Arayıp 'Oğlum ortalık karışık, eve geri dön' dedim. Biz Ortaköy'de olduğumuz için olaya çok önceden şahit olduk. Arkadaşının yanına geçtiğini söyledi.

"ERZAK ALMAYA DEĞİL, VATANIMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN GELDİK"

Batuhan; marketlere koşan, ATM'lerden para çekmek için kuyruk oluşturan insanları görünce ağırına gitmiş ve köprüye çıkmış. Köprüye çıkarken de 'Eve erzak almaya değil, devletimize, vatanımıza sahip çıkmak için geldik' notuyla paylaştığı selfie'yi çekmiş. Bize arkadaşıyla TV'den yaşananları izlediğini söyledi ama vatanı için mücadele etmeye gitmiş.

"ASKERDEYKEN RESMEN 15 TEMMUZ'DA YAŞAYACAKLARINI ÇİZMİŞ"

Gidiş o gidiş, bir daha dönmüyor. Yürürken göğsünden vuruluyor. İki sene bu motosikletin hayalini kurdu. Aldık ama Allah kullanmayı nasip etmedi. O akşam motorunu kullanmayı bile gözü görmedi. Bir saat kullanabildi. Askere de 'Doğu'da gönüllü askerlik yapmak istiyorum' diyerek gitti. Oradan sağ salim geldi, iki ay sonra şehit oldu. Askerdeyken; Boğaz Köprüsü'nün, Kız Kulesi'nin, Kuleli Askeri Lisesi'nin, Ortaköy Camii'nin resmini çizmiş. Şimdi bakıyorum da, Batuhan resmen 15 Temmuz'da yaşayacaklarını çizmiş. Bu resmini odasına çerçeve yapıp astık. Deli dolu, neşeli bir çocuktu.".

AKÇIL'IN GÖZLERİ DOLDU

Baba Ergin, cep telefonundan o gece Batuhan'ın çektiği videoları da Akçıl'a gösterdi. Ünlü popçu, Batuhan'ın çektiği videoları yüreği buruk şekilde izledi. Ahmet Ergin, "Oğlum çok yardımseverdi. Bir kişinin Batuhan'ın mezarına gelip ağladığını gördüm. Meğer oğlum ona yardım etmiş. Telefonu bozuldu diye üzülen çocuğa telefon almış. Bunu yapan çocuğum üç kuruş parayla çalışıyordu. Bu kadar da yardımsever, sevgi doluydu" diyerek oğluyla ilgili bir anıyı anlattı. Bu hikaye bir kez daha Akçıl'ın gözlerini doldurdu..

"OĞLUMA ÇOK BENZİYORSUN"

Baba Ahmet Ergin, Sinan Akçıl'ı gördüğü anda "Oğluma çok benziyorsun Sinan kardeşim" diyerek boynuna sarıldı. "Enerjin, boyun posun, konuşmaların aynı Batuş" diye ekledi. Akçıl, "Bundan sonra ben de senin bir evladınım" diyerek acılı babaya destek oldu. Fotoğraf albümünü eline alan Akçıl, Batuhan'ın fotoğraflarını gördükçe kendisine olan benzerliğine çok şaşırdı.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

O sırada baba Ergin, "Seni eşim de görmeli" diyerek anne Deniz Ergin'i Facetime'la aradı. Telefon açıldığı anda anne Ergin, "Batuhan'ıma çok benziyorsun. İnanamıyorum, sanki karşımda onun büyüklüğünü görüyorum. Yüzünüzün şekli, konuşmalarınız, tavrınız aynı" diyerek gözyaşlarına boğuldu. "Öbür tarafta Batuhan ile buluşacağız" diyen Akçıl, anne Ergin ile bir araya gelmek ve Batuhan'ın odasını ziyaret etmek için sözleşti.

AİLEYE DESTEK OLDU

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl "Bundan sonra hep beraberiz. Her zaman yanınızdayım. Telefon numaramı kaydedin. Yine konuşalım, Batuhan kardeşimi analım. Eşiniz Deniz Hanım'a da söylediğim gibi sizi yeniden ziyaret etmek istiyorum. Batuhan'ın odasını da görmek isterim" diyerek Ergin'e destek oldu.