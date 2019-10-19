Şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani aşkında ilk paylaşım

19.10.2019 21:08

Şarkıcı Sıla ve Şef Hazer Amani 2019 yılın ilk günlerinde bir arabanın arka koltuğunda samimi bir şekilde görüntülenmiş ve uzun süre konuşulmuştu. MasterChef programıyla tanınan ünlü şef Hazer Amani, sevgilisi Sıla'yla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıcı Sıla ve Şef Hazer Amani içinde bulunduğumuz yılın ilk günlerinde bir arabanın arka koltuğunda samimi bir şekilde görüntülenmiş ve uzun süre konuşulmuştu. Olay görüntülerden aylar sonra ikili artık beraber görüntü vermeye karar verdi. Yaşadıkları aşkı gizleme gereği duymayan şarkıcı Sıla ve şef sevgilisi Hazer Amani, uzun bir aradan sonra ilk kez baş başa bir alışveriş merkezinde görüntülenmişlerdi.

BİRLİKTE İLK PAYLAŞIM

Ünlü şef Hazer Amani, Sıla'yla birlikte yer aldıkları fotoğrafı paylaşırken "Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim..." notunu düştü. Hazer Amani'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.