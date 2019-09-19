Şarkıcı Sıla Gençoğlu, yıllardır birlikte çalıştığı Efe Bahadır ile yollarını ayırdıklarını duyurdu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, yıllardır birlikte çalıştığı Efe Bahadır ile yollarını ayırdıklarını duyurdu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllardır birlikte çalıştığı müzisyen dostu Efe Bahadır'la yollarını ayırdıklarını duyurdu.

19.09.2019 13:30
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, yıllardır birlikte çalıştığı Efe Bahadır ile yollarını ayırdıklarını duyurdu

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda kendilerini "Siyam ikizi" olarak tanıttığı müzisyen Efe Bahadır ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Sıla'nın paylaşımındaki "Onun gömleğinde gözyaşlarımın çoğu" cümlesi ise herkesi duygulandırdı.

"5-10 CÜMLEYE SIĞACAK BİR ÖYKÜMÜZ YOK"

Dostu Efe Bahadır ile fotoğraflarını paylaşan Sıla, altına şu notu düştü: "Efe'ciğimle tam yirmi senedir tanışıyoruz. Okul koridorlarında koşup oynamışlığız çok. Hayatımız şarkıyla şiirle donatılmış, sandıklarımız hazine dolu.Onun gömleğinde gözyaşlarımın çoğu, eli sımsıkı elimde. Sırtı sırtımda. Kahkahalarla parlattık oturduğumuz evlerin camlarını. Her sehpada mum oldu yandı fikirler. Yani, öyle beş on cümlelik, buraya sığacak bir öykümüz yok bizim.

"HER DAİM CAN CANAYIZ"

Bir ay evvel "Bana müsaade et, şehir, ülke gezeceğim fotoğraf çekeceğim, tek göz odaya kapanacağım, müzik yapacağım,olur mu? Birazcık bensiz çık sahneye"dedi. Hem çok anladım, hem çok ağladım. O da çok ağladı. Ama imkanı olan da delirmesin mi canım! Hem havalanmak iyidir. Yenilikle döner gün. O yüzden bir süre sahnelerde ayrıyız. Sadece sahnelerde! Aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Her daim yan yanayız, can canayız"

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YORUMLAR (12)

  • VAY ARKADAŞ:
    her şeyin bir sonu vardır!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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  • GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
    sılamı gurbetmi adını sen koy sen nesin ne ayaksın yavaş yavaş ses seda seni terk ediyor gündem olmanın başka yollarını deniyor gibisin ama geç boşuna kendini yorma her mazinin fanisi olacak
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  • TC:
    kendi tipine güveniyorsan basının karşısına çıkta alkışlayalım.
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  • BUZZY:
    Bir ayrığın öyküsü ancak bu kadar anlaşılabilir bu kadar sevgi dolu bu kadar şiirsel anlatılabilirdi her şey gönlünğze göre olsun , hayatta iki yabancı insanın sımsıkı dost olabilmesinden mükemmelliği ni her kez yaşayamaz
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  • HASAN:
    İNSAN YANINDAKİNE KÖR UZAĞINDAKİNE SAMİMİYETSİZ İSE BİRAZ MAYMUN İŞTAHLI MIDIR ACABA?
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