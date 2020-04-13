Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi Özel hayatında aradığı mutluluğu bulamayan ve sık sık çocuk özlemi çektiğini söyleyen Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "Kız evlat edineceğim" dedi. Ortaç, evlat edineceği çocuğa da annesinin adını verecek.

Ünlü şarkıcı Serdar ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten sonra şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadı ve kısa sürede ayrıldı. Şimdilerde karantinada olan Ortaç, Instagram hesabından kız evlat edinmek istediğini söyledi.

"EVLAT EDECEĞİM KIZA ANNEMİN ADINI KOYACAĞIM"

Koronavirüs salgını sebebiyle evine kapanan Serdar Ortaç, karantina günlerinde Instagram hesabından canlı yayınlar devam ediyor. Şimdilerde aşk hayatında yalnız olan Ortaç, "Tek yaşıyorum. Yalnız öleceğim" dedi. Bir kız çocuğu evlat edinmek istediğini belirten Ortaç, "İsmini annemin adı Nesrin koyacağım" açıklaması yaptı.

SEÇİL GÜR İLE AYRILDI

Öte yandan ünlü şarkıcı, Seçil Gür'le ayrıldıklarını sosyal medya hesabından takipçilerine duyurmuş ve "Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" demişti.

KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRMIŞTI

MS hastası olan Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye gitmiş ve koronavirüs testi yaptırmıştı. Test sonucu negatif çıkan Ortaç'ın solunum yolunda bir rahatsızlığı olduğu tespit edilmişti.