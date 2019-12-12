Şarkıcı Rihanna, göğüslerini sallayarak dans etti
Yaptığı şarkı ve paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından yılbaşı ağacının önünde dans ettiği anları paylaştı. Rihanna'nın videoda yaptığı göğüs hareketli ise dikkat çekti.
Yaptığı şarkılar ve paylaşımların yanı sıra moda sektöründe gösterdiği başarıyla sürekli adından söz ettiren dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Instagram hesabından yaptığı dans paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
GÖĞÜSLERİNİ SALLAYARAK DANS ETTİ
Bir iç çamaşırı koleksiyonu hazırlayan ve sosyal medya hesabından zaman zaman piyasaya süreceği ürünlerle ilgili paylaşımlarda bulunan şarkıcı, bu sefer de dans ettiği anların videosunu yayınladı. Barbadoslu 31 yaşındaki şarkıcı Rihanna, evindeki Noel ağacı önünde çekilmiş dans videosunda göğüslerini sallayarak dans etti.
TAKİPÇİLERİNİ HAYRAN BIRAKTI
Kamera karşısında yaptığı figürlerle dikkat çeken Rihanna'nın bu paylaşımı milyonlarca takipçisinin dikkatini çekti. Birçok sosyal medya kullanıcı, şarkıcının kendilerine yılbaşı hediyesi verdiği şeklinde yorum yaptı.
Haber Videosu: Şarkıcı Rihanna, göğüslerini sallayarak dans etti
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Asgari ücret 2578 TL olur mu, ne dersiniz?Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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RİHANNA haberi altına mı konut projesi hakkında bilgi istiyorsun kardeş. . . .1 1 Yayından Kaldır
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bizeneCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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YA NASIL SAÇMA SAPAN BİR HABER. NORMAL HALİ HABER OLURCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır