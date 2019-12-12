: Şarkıcı Rihanna, göğüslerini sallayarak dans etti

12.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:37

Yaptığı şarkılar ve paylaşımların yanı sıra moda sektöründe gösterdiği başarıyla sürekli adından söz ettiren dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Instagram hesabından yaptığı dans paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

GÖĞÜSLERİNİ SALLAYARAK DANS ETTİ

Bir iç çamaşırı koleksiyonu hazırlayan ve sosyal medya hesabından zaman zaman piyasaya süreceği ürünlerle ilgili paylaşımlarda bulunan şarkıcı, bu sefer de dans ettiği anların videosunu yayınladı. Barbadoslu 31 yaşındaki şarkıcı Rihanna, evindeki Noel ağacı önünde çekilmiş dans videosunda göğüslerini sallayarak dans etti.

TAKİPÇİLERİNİ HAYRAN BIRAKTI

Kamera karşısında yaptığı figürlerle dikkat çeken Rihanna'nın bu paylaşımı milyonlarca takipçisinin dikkatini çekti. Birçok sosyal medya kullanıcı, şarkıcının kendilerine yılbaşı hediyesi verdiği şeklinde yorum yaptı.

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