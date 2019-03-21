Şarkıcı Özgün'den Down Sendromlu Oğluyla Alakalı Duygusal Paylaşım

Şarkıcı Özgün, 21 Mart Down Sendromu Günü'nde down sendromlu oğlu Ediz ile bir yazı paylaştı. Pop müziğinin önde gelen ismi, paylaşımıyla da herkesi duygulandırdı.

Özgün'ün paylaşımına kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Ünlü isimler de Özgün'ün yazısını kendi sosyal medya hesaplarında paylaşarak destek oldu.

"EDİZ DOWN SENDROMLU"

İşte Özgün'ün duygulandıran paylaşımı: "Ediz down sendromlu. Normal gelişim gösteren çocuklardan biraz daha yavaş öğreniyor bazı şeyleri. Gözleri çekik tıpkı benim gibi, inatçı tıpkı ben, dediğim dedik biraz anne biraz ben, çok duygusal tıpkı annesi, rutinleri var aynı şeyleri aynı sırayla yapmayı seviyor aynı ben, yolları benden iyi biliyor aynı annesi.

"BİLDİĞİMİZ DÜNYALI BİR İNSAN"

Aşık olacak, üzülecek, ağlayacak sinirlenecek. Tıpkı biz. Yani üzülmeyen hep gülen derdi tasası olmayan başka bir dünyadan gelen bir canlı değil, 'insan' Bildiğiniz dünyalı bir insan, bir kromozomu fazla o da bazı genetik farklılar doğuruyor. Ediz hasta değil, yani bu durumun bir bulaşıcılığı ya da tedavisi yok. Ama yapılabilecek çok şey var.

"KİMSE EŞİT ŞARTLARLA GELMİYOR BU DÜNYAYA"

Önce sevgi, çaba, eğitim, eğitim, eğitim... Bıkmadan yorulmadan belki defalarca tekrar. Sonuç mu.. Memur, yazar, oyuncu, model, üniversite mezunu, sporcu, müzisyen, garson, aşçı... Çalışan kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler. Unutmayın. Kimse eşit şartlarla gelmiyor bu dünyaya ama hepimiz eşit şartlarla yaşama, eğitim görme çalışma haklarına sahibiz, ya da en azından öyle olmalı.

"HEPİMİZ FARKLIYIZ"

Dili, dini, ırkı, genetiği, kromozomu fark etmez. Çiçeğiyle, sokaktaki köpeğiyle, kedisiyle, işçisiyle, mimarıyla aynı havayı soluyoruz, farklıyız evet, hepimiz farklıyız, zaten bizleri biz yapan, özel kılan, güzelleştiren bu farklılıklar değil mi."