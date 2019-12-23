: Şarkıcı Mustafa Sandal'ın Aleyna Tilki'nin arkasından yaptığı hareket dikkat çekti

23.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:06

Ünlü yapımcı Polat Yağcı, dün akşam yeni yaşını yakın dostlarıyla kutladı. Bir parti yaparak yeni yaşını kutlayan Yağcı'yı aralarında Aleyna Tilki, Demet Akalın, Okan Kurt, Nur Yerlitaş, Mustafa Sandal ve Serkan Kaya gibi bir çok ünlü isim yalnız bırakmadı. Gecede Mustafa Sandal'ın önünde duran Aleyna Tilki'yi göstererek yaptığı hareketler ise dikkat çekti.

MUSTAFA SANDAL NE ANLATMAYA ÇALIŞTI?

Partide eğlenceli anlar yaşayan ünlü isimler, bir ara piste çıkarak dans etti. Partide olan şarkıcı Erol Köse'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda ise Aleyna Tilki ve Mustafa Sandal'ın arasında yaşananlar dikkat çekti. Genç popçu Aleyna Tilki'nin arkasında durarak alkış tutup eğlenceye dahil olan Sandal, şarkı bitince el hareketleriyle Aleyna Tilki'yi göstererek bir şeyler anlatmaya çalıştı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Köse, "Mustafa Sandal, Aleyna'nın arkasından neyi anlatmaya çalışmakta?" dedi.

"GELECEĞİME YATIRIM YAPTIĞIM BİR YILDI"

Parti çıkışı kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet eden Aleyna Tiki, "2019 yılı benim için çok çalıştığım ve geleceğime yatırım yaptığım bir yıldı. Çalışmaktan yaşayamadım" dedi.

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