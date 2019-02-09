Şarkıcı Murat Kurşun, 62 Yaşındaki Babasına Fas'tan Gelin Alarak Düğün Yaptı

Fantezi müziğin sevilen ismi Murat Kurşun, 1 yıldır Fas'tan gelin aradığı babasını önceki gün evlendirdi. Cici annesi için başlık parası bile bile ödeyen Kurşun, düğünde sahne alarak halay çekmeyi de ihmal etmedi.

62 YAŞINDAKİ BABASINI EVLENDİRDİ

Murat Kurşun, 62 yaşındaki babası Abdulmuttalip Kurşun'u görücü usulüyle Faslı Naime Çağret ile Mardin'deki bir otelde önceki akşam düzenlenen bir düğün töreniyle evlendirdi.

"ANNECİĞİMİZİ 13 YIL ÖNCE KAYBETTİK"

Mardin'deki akrabalarının da hazır bulunduğu düğün töreninde konuşan Murat Kurşun, "Biz anneciğimi yaklaşık 13 yıl önce kaybettik. Babam o zamandan beri yalnızdı. Kız kardeşim önce sıcak bakmadı ancak sonra ikna oldu. Kardeşlerim ile birlikte karar verip babamızın daha mutlu ve huzurlu olması için evlendirdik" dedi.

"BABAMIN MUTLULUĞU İÇİN ÇÖPÇATAN OLDUM"

Babasının Faslı hayat arkadaşını bizzat kendisinin bulduğunu anlatan Kurşun "Balıkesir'deki komşumun kuzeni olan Naime Hanım'ın fotoğrafını bana gösterdiler. Ben de babama gönderdim, o da beğendi ve gidip Balıkesir'den gelinimizi aldık. Babamızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Babamın çöpçatanı da oldum, kısmet." diye konuştu.

BAŞLIK PARASI ÖDEDİ

Fas'ta adet olduğu için gelini başlık parasıyla aldıklarını da belirten Kurşun "Hiç önemli değil. Babam mutlu olsun yeter. Bir babamız var başımla beraber mutluluğu için her şeyi yaparım. Mevlüdümüzü de yaptık. Allah mutlu etsin inşallah" dedi.