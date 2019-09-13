Ünlü iş adamı ve şarkıcı Mr. Jade, köpek barınağına sahip çıktı

13.09.2019 12:25

Avrupa'daki başarılı iş hayatı, şarkıları, yaptığı düetler ve fenomen kimliğiyle basında adından sıkça söz ettiren Mr. Jade, hayırseverliğiyle de gönülleri feth etti. Hayvan barınağını su hattı döşeten şarkıcı, konserlerinin bir gelirini ihtiyacı olan barınaklara bağışlayacağını duyurdu.

TEMİZ SU DEPOSU YAPTIRDI

Sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Mr. Jade, İzmir'de bulunan Şopengazi hayvan barınağını ziyaret etti. Ünlü sanatçı, barınağa sahip çıkarak hayvanseverlerden tam not aldı. Buradaki hayvanların ve barınakta çalışan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için temiz su deposu yaptırmaya karar veren Mr. Jade, hemen çalışmalara başladı. Yardımsever sanatçı, 2 ay gibi kısa bir zamanda temiz su deposunu barınağa yaptırdı.

KONSER GELİRİNİN BİR KISMINI BARINAKLARA BAĞIŞLAYACAK

Hatları döşenen deponun kullanıma açılması ile büyük bir rahatlık yaşayan barınak çalışanları Mr. Jade'ye teşekkürlerini iletti. Ünlü sanatçı Mr. Jade, kısa bir zaman içerisinde yapacağı konserlerin gelirinin bir kısmını da ihtiyacı olan barınaklara bağışlayacağını söyledi.

AFRİKA'DA DA SU KUYUSU YAPTIRMIŞTI

Sanatçı kimliği kadar hayırsever kimliğiyle de büyük ses getiren Mr. Jade, daha önce Afrika'da açtırdığı su kuyularıyla da büyük ses getirmişti.