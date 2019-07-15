Reynmen'e destek veren şarkıcı Metin'den bomba iddia: Onu eleştirenler de manipülasyon yapıyor

İlk şarkısı Derdim Olsun ile rekor kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, yeni şarkısı Ela ile de müzik listelerine damga vurdu. Reynmen, yeni klibi yayınladıktan 10 dakika sonra 1 milyon izlenmeye ulaştı. Ancak Reynmen'in tıklanma oranlarının yanlış olduğu iddia edildi ve Işın Karaca, Aleyna Tilki gibi isimlerin tepkisini çekti. Şarkıcı ve oyuncu Metin ise Reynmen'in fenomen olduğu için tıklanmalarının gerçek olduğunu söyleyerek, "Manipülasyon yapan sadece Reynmen değil" dedi.

"REYNMEN'İN DURUMU FARKLI"

Reynmen'i eleştiren şarkıcıların kendilerinin de manipülasyon yaptığını iddia eden Metin Çanak şöyle konuştu: "Bunun kanıtı söz yazarı ve bestecilere ödenen teliflerdir. 50 milyon, 100 milyon tıklanmalar reel olsa söz yazarları, besteciler krallar gibi yaşam sürer. Yok öyle bir şey. Reynmen'in durumu biraz farklı kendisi zaten YouTuber kendi kanalında 4 milyondan fazla abonesi var.

Metin Çanak

"KENDİ BİNDİĞİNİZ DALI KESMEYİN"

Sanal tıklanmalarla şarkıcı arkadaşlarımız kendi kendini kandırıyor. YouTube yöneticilerinin buna mutlaka el koyması gerek. Aksi halde müziğimize büyük darbe vuracaklar. Kendi bindiğimiz dalı kesmeyelim"