Reynmen'e destek veren şarkıcı Metin'den bomba iddia: Onu eleştirenler de manipülasyon yapıyor
Reynmen'in yeni klibi Ela ile ilgili manipülasyon yaptığı iddialarıyla ilgili yapılan açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Işın Karaca, Aleyna Tilki ve Demet Akalın'ın Reynmen'in tıklanma rekoru kırmasına müzisyen ve oyuncu Metin Çanak'tan karşı tez geldi.
İlk şarkısı Derdim Olsun ile rekor kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, yeni şarkısı Ela ile de müzik listelerine damga vurdu. Reynmen, yeni klibi yayınladıktan 10 dakika sonra 1 milyon izlenmeye ulaştı. Ancak Reynmen'in tıklanma oranlarının yanlış olduğu iddia edildi ve Işın Karaca, Aleyna Tilki gibi isimlerin tepkisini çekti. Şarkıcı ve oyuncu Metin ise Reynmen'in fenomen olduğu için tıklanmalarının gerçek olduğunu söyleyerek, "Manipülasyon yapan sadece Reynmen değil" dedi.
"REYNMEN'İN DURUMU FARKLI"
Reynmen'i eleştiren şarkıcıların kendilerinin de manipülasyon yaptığını iddia eden Metin Çanak şöyle konuştu: "Bunun kanıtı söz yazarı ve bestecilere ödenen teliflerdir. 50 milyon, 100 milyon tıklanmalar reel olsa söz yazarları, besteciler krallar gibi yaşam sürer. Yok öyle bir şey. Reynmen'in durumu biraz farklı kendisi zaten YouTuber kendi kanalında 4 milyondan fazla abonesi var.
"KENDİ BİNDİĞİNİZ DALI KESMEYİN"
Sanal tıklanmalarla şarkıcı arkadaşlarımız kendi kendini kandırıyor. YouTube yöneticilerinin buna mutlaka el koyması gerek. Aksi halde müziğimize büyük darbe vuracaklar. Kendi bindiğimiz dalı kesmeyelim"
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Herkesi ünlü ilan ettiniz. Makyaj yapan ünlü oluyor. Bu kim ve neresi ünlü bir Türkücü. Ünlü den geçtim de Türkücülük herkesin harcı değil.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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YAW VALLAHİ , ŞU ÇANAKÇI İSMİNİ YENİ DUYDUM. .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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BÜYÜK DEVLET İŞTE BÖYLE OLUNUR SAĞOLSUN DEVLET YETKİLİLERİ VATANDŞLARIMIZ AÇIKTA KALMASIN DİYE 137 CEZAEVİ DAHA İNŞAA EDİYOR NASIL OLSA SATILAN PTT, TEKEL, SÜMERBANK, KAĞIT VE ŞEKER FABRİKALARINDAN BİR AVUÇ PARA ALDILAR FABRİKALARI SATIP CEZAEVİ İNŞAA EDİYORLAR MİNNETTARIZ SİZECevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır
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helal knk iyi yapmışsın da sanatçı veya değil sana ne karışmak düşüyor lfqeğfelfewgew bu toplumu kurtaramazsın kimse de çevresine yardımcı olmıcak türk milleti bu yok olana kadar da böyle olacak. . . . Kendi doğrularınızı yaşayın milleti topa tutup kıskanmak haricindeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Burdan yorumla isyanla olmuyor arkadaşlar. Aleyna,kerimcan, şeyma, acun vsss çevrenizdeki çocuklara ve ergenlere gerçek yüzlerini,bir sanatçı olmadıklarını anlatın,iki yeğenime ve bir çocuğa kapsamlı şekilde anlattım. Şimdi internetten daha çok, kitap okuyorlar,gerçek klasik şarkıcılar dinliyorlar. Bana ne demeyin damlaya damlaya toplum kurtarılır, yoksa gençliğin sonu felakete gidiyor! Sadece çevrenize yardımcı olmanız yeterli...Cevap Yaz 23 Yayından Kaldır