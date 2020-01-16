: Şarkıcı Linet, derin yırtmacıyla herkesi kendine hayran bıraktı

16.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:08

44 yaşındaki başarılı şarkıcı Linet, Tema Vakfı'nın gecesinde sahneye çıktı. Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan şarkıcı kıyafetiyle de göz kamaştırdı.

KASIKLARINA KADAR YIRTMAÇLI ELBİSE GİYDİ

Tema Vakfı yararına düzenlenen konserde uzun lacivert bir elbise tercih eden Linet, kasıklarına kadar yırtmacıyla adından bir kez daha söz ettirdi. Deri yırtmacıyla oturarak poz veren Linet, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Şarkıcının elbisesini gören ünlü isimler ise pozlar karşısında sessiz kalamadı. Ünlü isimlerin beğeni yağdırdığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

LİNET KİMDİR?

Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyüyen Linet'in annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katıldı. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlandı. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

İşte Linet'in dikkat çeken yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozlar...

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