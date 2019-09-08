Şarkıcı Lara Çallıları coşturdu

08.09.2019 00:55

DENİZLİ (İHA) – Ünlü şarkıcı Lara, Denizli'nin Çal ilçesinde sahne aldı. 7 yıl sonra bir kez daha Çal'a gelen sanatçıya ilgi büyük oldu.



Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen bir festivalde ünlü şarkıcı Lara sahne aldı. 7 yılın ardından Çal ilçesinde tekrar hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatan Lara'ya seyirciler de zaman zaman eşlik eti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı, alanı dolduranları coşturdu.



Gecenin sonunda şarkıcı Lara uzun süre alkışlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA