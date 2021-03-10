Şarkıcı Kutsi evlendi! İşte sürpriz nikahın perde arkası
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Şarkıcı Kutsi evlendi! İşte sürpriz nikahın perde arkası

10.03.2021 18:56 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:03
Şarkıcı Kutsi evlendi! İşte sürpriz nikahın perde arkası

Benim Adım Melek dizisinde çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le aşk yaşayan Kutsi, sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İşte sürpriz nikahın perde arkası...


Benim Adım Melek dizisindeki performansı ile adından söz ettiren Kutsi, rol arkadaşı Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'e gönlünü kaptırdı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan çiftten flaş bir hamle geldi.

GAZİANTEP'TE SÜRPRİZ NİKAH

UçanKuş TV'nin edindiği bilgiye göre Kutsi ve Sibel Ülker'in Gaziantep'te evlendiği öğrenildi. İkilinin nikahını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.

Kaynak: Snob Magazin

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